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Sport24: Влашич не сыграет с загребским «Динамо»

9 декабря 2020, 17:33
10

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не полетел с командой на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо».

Ранее пресс-служба московского клуба сообщила о том, что команда отправилась на игру в «усеченном составе».

  • ЦСКА сыграет с «Динамо» завтра, 10 декабря.
  • «Динамо» при любом исходе останется на первом месте в группе.
  • ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф, но может стать третьим в группе в случае своей победы и поражения «Фейеноорда» в параллельном матче с «Вольфсбергом».

Источник: Sport24
Лига Европы ЦСКА Динамо Загреб Влашич Никола
Комментарии (10)
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СвинкаСправедливости
1607525099
Как же они сливают турнир. Стыдно за ЦСКАЛ!
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vladimir-7
1607530582
Правильное решение, лидеру надо отдохнуть, да и против земляков не очень прилично играть.
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zigbert
1607532170
С одной стороны верно, Влашич потребуется на более важные матчи.
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msh88
1607532363
ЦСКА Лига Европы не нужна. Им важно лишь вариться во внутреннем чемпионате. Гончаренко уже 4 года мучает ЦСКА и результата ноль.
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