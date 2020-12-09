Sport24: Влашич не сыграет с загребским «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не полетел с командой на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо».
Ранее пресс-служба московского клуба сообщила о том, что команда отправилась на игру в «усеченном составе».
- ЦСКА сыграет с «Динамо» завтра, 10 декабря.
- «Динамо» при любом исходе останется на первом месте в группе.
- ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф, но может стать третьим в группе в случае своей победы и поражения «Фейеноорда» в параллельном матче с «Вольфсбергом».
Источник: Sport24