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    Sport24: Влашич не сыграет с загребским «Динамо»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не полетел с командой на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо».

    Ранее пресс-служба московского клуба сообщила о том, что команда отправилась на игру в «усеченном составе».

    • ЦСКА сыграет с «Динамо» завтра, 10 декабря.
    • «Динамо» при любом исходе останется на первом месте в группе.
    • ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф, но может стать третьим в группе в случае своей победы и поражения «Фейеноорда» в параллельном матче с «Вольфсбергом».

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    Источник: Sport24

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