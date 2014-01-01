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    Мусаев: «Хотим отдать все силы и добиться положительного результата в матче с «Челси»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

    – Мы рады быть на «Стэмфорд Бридж», у нас топ-соперник. Мы счастливы проводить каждый матч в Лиге чемпионов. Наши мысли о том, как добиться максимального результата.

    – В каком составе выйдет команда против «Челси»? И есть ли мысли поберечь силы перед «Локомотивом»?

    – До «Локомотива» у нас будет пять дней, за последние месяцы у нас такого не было. Мы хотим отдать все силы против «Челси», постараться добиться положительного результата.

    – Какие ожидания от состава «Челси», ведь, возможно, выйдет много молодежи?

    – Если проанализировать последние матчи, то состав чемпионата действительно отличался от того, каким он был в Лиге чемпионов. На скамейке были топ-футболисты, потому первый состав от второго не особо отличался. Думаю, будет сложнее играть против более молодых ребят, так как они постараются доказать тренеру, что готовы выходить в стартовом составе.

    – «Краснодар» – единственный клуб, одержавший победу в еврокубках. Это как-то влияет на вас?

    – Я знаю, что общероссийские дела идут не очень хорошо, хотелось бы пополнить копилку очками. Мы в квалификации добились две победы, в группе – одну. Если мы сможем своими действиями помочь общему рейтингу, будем только рады.

    • Матч «Челси» – «Краснодар» состоится во вторник в 23:00 мск.
    • Для обеих команд игра не имеет турнирного значения: англичане уже гарантировали себе первое место, а россияне – третье.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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