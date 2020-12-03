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  • Роналду – о 750 голах за карьеру: «Спасибо преданным соперникам. Вы заставляли меня работать усерднее»

Роналду – о 750 голах за карьеру: «Спасибо преданным соперникам. Вы заставляли меня работать усерднее»

3 декабря 2020, 10:45
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал достижение отметки в 750 голов за карьеру.

«750 голов, 750 счастливых моментов, 750 улыбок на лицах наших болельщиков. Спасибо всем игрокам и тренерам, которые помогли мне добиться этого потрясающего достижения. Спасибо всем моим преданным соперникам – вы каждый день заставляли меня работать все усерднее и усерднее», – написал Роналду в твиттере.

За «Реал» португалец забил 450 голов, за «Манчестер Юнайтед» – 118, за сборную – 102, за «Ювентус» – 75, за «Спортинг» – пять.

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Источник: Твиттер Криштиану Роналду
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1606992895
Поздравления Криштиану! +*
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