Роналду – о 750 голах за карьеру: «Спасибо преданным соперникам. Вы заставляли меня работать усерднее»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал достижение отметки в 750 голов за карьеру.

«750 голов, 750 счастливых моментов, 750 улыбок на лицах наших болельщиков. Спасибо всем игрокам и тренерам, которые помогли мне добиться этого потрясающего достижения. Спасибо всем моим преданным соперникам – вы каждый день заставляли меня работать все усерднее и усерднее», – написал Роналду в твиттере.

За «Реал» португалец забил 450 голов, за «Манчестер Юнайтед» – 118, за сборную – 102, за «Ювентус» – 75, за «Спортинг» – пять.