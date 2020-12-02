Семин – о поражении «Локо»: «Футболом должны руководить люди, которые его любят»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:3).

«Футбол не обманешь! Футболом должны руководить люди, которые его любят и способные приносить ему пользу! Способности игроков и тренеров я не комментирую!», – написал Семин в инстаграме.

«Локомотив» опустился на последнее место в группе А.

Москвичи потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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