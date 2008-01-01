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    Семин – о поражении «Локо»: «Футболом должны руководить люди, которые его любят»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:3).

    «Футбол не обманешь! Футболом должны руководить люди, которые его любят и способные приносить ему пользу! Способности игроков и тренеров я не комментирую!», – написал Семин в инстаграме.

    • «Локомотив» опустился на последнее место в группе А.
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    Российские клубы пять лет не выходят в плей-офф Лиги чемпионов

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    Источник: инстаграм Юрия Семина

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    Сегодня, 01:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +726

      serglider 22 минуты назад

      Дык и Палыч в прошлом сезоне обделался по полной, правда одну игру все же выиграл))) а по очкам так же... Если футболеры не хотят играть, то никто их не заставит...

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      Рейтинг: +1874

      PAREVG. 55 минут назад

      ДА, Согласен, только я бы добавил: ЛЮБЯТ и ПОНИМАЮТ!!!!!!!!!!!!!!
      А не делают из клуба кормушку...

      И прав был Шпалыч, когда Мурило ставил опорником, раз уж грызун велел включать его в состав, за ним был защитник, который подчищал его ошибки, а теперь, почти каждая ошибка, равна голу в наши ворота.

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