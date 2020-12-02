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  • Семин – о поражении «Локо»: «Футболом должны руководить люди, которые его любят»

Семин – о поражении «Локо»: «Футболом должны руководить люди, которые его любят»

2 декабря 2020, 01:22
21

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:3).

«Футбол не обманешь! Футболом должны руководить люди, которые его любят и способные приносить ему пользу! Способности игроков и тренеров я не комментирую!», – написал Семин в инстаграме.

  • «Локомотив» опустился на последнее место в группе А.
  • Москвичи потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Российские клубы пять лет не выходят в плей-офф Лиги чемпионов

Источник: инстаграм Юрия Семина
Лига чемпионов Локомотив Семин Юрий
Комментарии (21)
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PAREVG.
1606862541
ДА, Согласен, только я бы добавил: ЛЮБЯТ и ПОНИМАЮТ!!!!!!!!!!!!!! А не делают из клуба кормушку... И прав был Шпалыч, когда Мурило ставил опорником, раз уж грызун велел включать его в состав, за ним был защитник, который подчищал его ошибки, а теперь, почти каждая ошибка, равна голу в наши ворота.
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serglider
1606864519
Дык и Палыч в прошлом сезоне обделался по полной, правда одну игру все же выиграл))) а по очкам так же... Если футболеры не хотят играть, то никто их не заставит...
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paracetamol
1606866858
Правильно Шпалыч сказал. Эти любят только бабло!
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Алекс636363
1606880819
снизить зарплату в пять раз. результаты лучше не станут, но хуже не будут. а вот премиальные должны быть напрямую связаны с результатом, вплоть до отрицательных премиальных, то есть проиграли, скажем, 0-3 команде в нижней части таблицы - плати обратно в казну клуба. тогда за место в составе будет битва, а кого зарплата и отрицательные премиальные не устраивают - вперед, на колыму, там рабочие руки нужны - лес валить
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Garrincha58
1606886155
всё элементарно просто этим игрочишкам не хватает мастерства у нас в командах нет игроков которые бы могли играть на европейском уровне поэтому наш чемпионат пал так низко своих не ростим чужие в наш ЧР никто не хочет зато бабла расходуется немерено особенно государственного давно говорил уберите гос. поддержку всем командам пусть сами выживают и всё наладится останутся пять шесть команд и хватит мы не футбольная страна и никогда ею не станем СССР не вернёшь тогда мы были футбольной страной, а сейчас нет и не будем как бы кто не пыжился и не говорил из 140 млн. населения хорошо если 10% интересуются игрой остальным пофиг выиграет Спартак у ЦСКА или нет
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yorgenbarenz
1606888686
Нужна полная ревизия Локо.Необходимо проверить весь коллектив до низу.Всех лысых-вон! Даже,если, попадутся дворники !!
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CSKA471
1606889219
Лимит-убил футбол, к сожелению полностью
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Cules2013
1606890519
Сёмин сильно обиделся на руководство. В чём-то он прав в своих высказываниях, в чём-то - нет. В этот раз неправ, при нём Локо в еврокубках играл хуже, и по результату, и по качеству игры.
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cheser1970
1606912856
Палыча в Локо срочно
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zigbert
1606928868
"Футболом должны руководить люди, которые его любят"-эта фраза Семина применима ко всем клубам России.
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