Семин – о поражении «Локо»: «Футболом должны руководить люди, которые его любят»

Дык и Палыч в прошлом сезоне обделался по полной, правда одну игру все же выиграл))) а по очкам так же... Если футболеры не хотят играть, то никто их не заставит...
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:3).
«Футбол не обманешь! Футболом должны руководить люди, которые его любят и способные приносить ему пользу! Способности игроков и тренеров я не комментирую!», – написал Семин в инстаграме.
- «Локомотив» опустился на последнее место в группе А.
- Москвичи потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Российские клубы пять лет не выходят в плей-офф Лиги чемпионов