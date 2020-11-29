Зидан: «У меня нет объяснений поражению от «Алавеса»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался после поражения в Примере от «Алавеса» (1:2). По ходу встречи травму получил полузащитник Эден Азар.

«У меня нет объяснений нашей форме. В матче с «Алавесом» у нас были и хорошие моменты, и плохие. С «Интером» мы провели хорошую игру, сегодня – нет, и этому у меня нет объяснений. «Реалу» нужно продолжать усердно работать. Нужно набрать форму и изменить систему игры», – сказал Зидан.