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    Зидан: «У меня нет объяснений поражению от «Алавеса»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался после поражения в Примере от «Алавеса» (1:2). По ходу встречи травму получил полузащитник Эден Азар.

    «У меня нет объяснений нашей форме. В матче с «Алавесом» у нас были и хорошие моменты, и плохие. С «Интером» мы провели хорошую игру, сегодня – нет, и этому у меня нет объяснений. «Реалу» нужно продолжать усердно работать. Нужно набрать форму и изменить систему игры», – сказал Зидан.

    • «Реал» идет 4-м.
    • «Алавес» занимает 9-ю строчку.
    • 1 декабря «Реал» сыграет в Лиге чемпионов с «Шахтером».

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    Источник: Football Espana

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