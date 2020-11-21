Оздоев пропускает матч с «Ахматом» из-за повреждения, полученного в сборной

Интересно, а Зюпа поблагодарил своих партнёров по команде за игру с Тцрцией и Сербией? Ведь в новостях и умах многих теперь мнение, что проиграли протому, что не было Дзюбы.)))
«Зенит» объяснил отсутствие пяти игроков в заявке команды на матч 15-го тура РПЛ против «Ахмата».
Себастьян Дриусси и Сердар Азмун пока не готовы к возвращению на поле – они продолжают тренироваться по индивидуальной программе.
Магомед Оздоев и Вендел вернулись из расположения сборных с повреждениями, поэтому оба в Грозном не сыграют.
Данил Круговой проходит обязательный карантин, поскольку результат его теста на коронавирус был сомнительным.
- Матч стартовал в 16:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ловрен будет капитаном «Зенита» в игре с «Ахматом», Дзюба без повязки во втором матче подряд