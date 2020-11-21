Оздоев пропускает матч с «Ахматом» из-за повреждения, полученного в сборной

«Зенит» объяснил отсутствие пяти игроков в заявке команды на матч 15-го тура РПЛ против «Ахмата».

Себастьян Дриусси и Сердар Азмун пока не готовы к возвращению на поле – они продолжают тренироваться по индивидуальной программе.

Магомед Оздоев и Вендел вернулись из расположения сборных с повреждениями, поэтому оба в Грозном не сыграют.

Данил Круговой проходит обязательный карантин, поскольку результат его теста на коронавирус был сомнительным.

Матч стартовал в 16:30 по московскому времени.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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