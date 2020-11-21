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    Оздоев пропускает матч с «Ахматом» из-за повреждения, полученного в сборной

    «Зенит» объяснил отсутствие пяти игроков в заявке команды на матч 15-го тура РПЛ против «Ахмата».

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5871

      Владислав Vlad 31 минуту назад

      Интересно, а Зюпа поблагодарил своих партнёров по команде за игру с Тцрцией и Сербией? Ведь в новостях и умах многих теперь мнение, что проиграли протому, что не было Дзюбы.)))

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      Рейтинг: -193

      Alex_MI_5 59 минут назад

      Еплет ему там набили, надеюсь, гы-гы

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