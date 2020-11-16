Гендиректор «Балтики» – о Семине: «Он на одной волне с Калешиным. Можем пригласить его зимой»

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал информацию о том, что Юрий Семин может войти в тренерский штаб калининградского клуба.

«У нас есть отношения с Семиным. Кстати, Юрий Палыч приглашал Калешина к себе штаб в «Локомотив» в прошлом году. Семин и Калешин на одной волне. Сейчас вопрос в стадии обсуждения. Можем зимой пригласить его в роли тренера-консультанта, но пока никакой ясности нет», – сказал Качукаев.