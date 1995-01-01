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    Гендиректор «Балтики» – о Семине: «Он на одной волне с Калешиным. Можем пригласить его зимой»

    Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал информацию о том, что Юрий Семин может войти в тренерский штаб калининградского клуба.

    «У нас есть отношения с Семиным. Кстати, Юрий Палыч приглашал Калешина к себе штаб в «Локомотив» в прошлом году. Семин и Калешин на одной волне. Сейчас вопрос в стадии обсуждения. Можем зимой пригласить его в роли тренера-консультанта, но пока никакой ясности нет», – сказал Качукаев.

    • «Балтика» идет на 10 месте в ФНЛ.
    • Отставание от зоны стыковых матчей – 14 очков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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