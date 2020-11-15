Дядя теннисиста Надаля: «Попробуем убедить Месси остаться в «Барселоне»

Тони Надаль, дядя и бывший тренер теннисиста Рафаэля Надаля, рассчитывает поговорить с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси на тему его будущего. По словам Надаля, аргентинец задумывается об уходе.

«Для нас плохие новости, что лучший игрок в истории не хочет быть с нами. Мне жаль, что Месси думает об уходе. Постараемся сделать все, что можем. Хочу, чтобы мне дали возможность переубедить игрока. Хочу, чтобы Месси помог нам сделать захватывающий проект», – сказал Тони Надаль Sport.es.