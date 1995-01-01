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    Дядя теннисиста Надаля: «Попробуем убедить Месси остаться в «Барселоне»

    Тони Надаль, дядя и бывший тренер теннисиста Рафаэля Надаля, рассчитывает поговорить с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси на тему его будущего. По словам Надаля, аргентинец задумывается об уходе.

    «Для нас плохие новости, что лучший игрок в истории не хочет быть с нами. Мне жаль, что Месси думает об уходе. Постараемся сделать все, что можем. Хочу, чтобы мне дали возможность переубедить игрока. Хочу, чтобы Месси помог нам сделать захватывающий проект», – сказал Тони Надаль Sport.es.

    • Надаль может войти в правление клуба, если на мартовских президентских выборах победит Виктор Фонт.
    • Летом Месси пытался покинуть «Барселону», но не договорился.
    • Контракт игрока истекает летом 2021 года.

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    Источник: Sport.es

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