Дядя теннисиста Надаля: «Попробуем убедить Месси остаться в «Барселоне»

Тони Надаль, дядя и бывший тренер теннисиста Рафаэля Надаля, рассчитывает поговорить с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси на тему его будущего. По словам Надаля, аргентинец задумывается об уходе.
«Для нас плохие новости, что лучший игрок в истории не хочет быть с нами. Мне жаль, что Месси думает об уходе. Постараемся сделать все, что можем. Хочу, чтобы мне дали возможность переубедить игрока. Хочу, чтобы Месси помог нам сделать захватывающий проект», – сказал Тони Надаль Sport.es.
- Надаль может войти в правление клуба, если на мартовских президентских выборах победит Виктор Фонт.
- Летом Месси пытался покинуть «Барселону», но не договорился.
- Контракт игрока истекает летом 2021 года.
Источник: Sport.es