ЦСКА принимает загребское «Динамо» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Перед стартовым свистком встречи фанаты московской команды вывесили на трибунах баннер с надписью Come together right now («Пойдeм со мной прямо сейчас») – это отрывок из песни группы The Beatles.

На соседнем баннере изображены болельщики, переходящие улицу по зебре – это отсылка к обложке альбома Abbey Road ливерпульского коллектива.