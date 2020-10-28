ФНЛ. «Крылья Советов» разгромили «Шинник» и вышли на первое место, «Торпедо» Игнашевича добился победы в Иваново и другие результаты

В ФНЛ сменился лидер. После крупной победы над «Шинником» таблицу возглавили «Крылья Советов». Ярославцы идут последними.

«Алания» Спартака Гогниева разгромила тольяттинцев. «Торпедо» добыл три очка в Иваново.

Первенство ФНЛ. 18-й тур

Нижний Новгород – Оренбург – 0:0

Текстильщик (Иваново) – Торпедо (Москва) – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Калмыков, 71; 1:1 – Обивалин, 77; 1:2 – Калмыков, 84 (с пенальти); 1:3 – Берковский, 87.

Удаления: Фомин, 83 (вторая ж.к.) – нет.

Алания (Владикавказ) – Акрон (Тольятти) – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Хугаев, 26; 2:0 – Качмазов, 41; 3:0 – Хабалов, 70; 4:0 – Кобесов, 84; 4:1 – Шавлохов, 87 (в свои ворота); 5:1 – Кобесов, 90+5.

Волгарь (Астрахань) – Факел (Воронеж) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Соловьев, 31; 1:1 – Козлов, 49; 2:1 – Воробьев, 54.

Иртыш (Омск) – Велес (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Малания, 19 (с пенальти); 0:2 – Максименко, 54 (с пенальти); 1:2 – Бурюкин, 65.

Динамо (Брянск) – Балтика (Калининград) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Мещанинов, 5; 0:2 – Джамилов, 36; 0:3 – Дудиев, 49; 1:3 – Васильев, 90.

Крылья Советов (Самара) – Шинник (Ярославль) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Сергеев, 3; 2:0 – Сергеев, 40; 3:0 – Сергеев, 52 (с пенальти); 4:0 – Голенков, 70; 4:1 – Гонгапшев, 89.

Нефтехимик (Нижнекамск) – Краснодар-2 (Краснодар) – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Кленкин, 6; 2:0 – Котик, 33; 3:0 – Юшин, 35; 4:0 – Галиулин, 56; 5:0 – Хубаев, 88.

Чертаново (Москва) – Чайка (Песчанокопское) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кулишев, 26; 0:2 – Хозин, 49; 1:2 – Алексеев, 53.

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