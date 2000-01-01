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    Лига чемпионов. «Шахтер» победил «Реал» на выезде

    Донецкий «Шахтер» победил мадридский «Реал» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Украинский клуб забил три безответных мяча «Реалу» в первом тайме, а во второй половине игры едва не упустил победу. В составе мадридцев голы на свой счет записали Винисиус Жуниор и Лука Модрич.

    На 90+2-й минуте «Реал» мог сравнять счет, но ВАР отменил гол Федерико Вальверде.

    Лига чемпионов. Группа В. 1-й тур

    Реал – Шахтер – 2:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Тете, 29; 0:2 – Варан, 33 (в свои ворота); 0:3 – Соломон, 42; 1:3 – Модрич, 54; 2:3 – Винисиус, 59.

    Турнирная таблица группы В

    Календарь Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии19
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      Рейтинг: +18629

      Боцман59rus 32 минуты назад

      Только гандомы могут не поздравить горн,ков

      3
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      Рейтинг: +5918

      GoLenaStop 34 минуты назад

      ШАХТЕР ДОНЕЦК - спасибо за победную выездную игру!
      Этот матч - отличный урок для команд, которые относятся к сопернику свысока.
      Удачи вам, Донецкие шахтеры! Терпения, воли и любви!
      С уважением

      1
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      Рейтинг: +9975

      DeStar 51 минуту назад

      ну реалу с таким составом, особенно со стартовым ***** я йовичем асенсио и родриго только играть с брюгге в лучшем случае. Я думал мб бензема там более, но нет млять, на банке он сидит, мудачье зидан ,слить так первый же матч с потенциально( до матча на бумаге) самым слабым соперником в группе. Ну гуд, теперь побореться реал за 3-е место)

      0
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      Рейтинг: -359

      kadim > DeStar 3 минуты назад

      У Шахтёра по сути в старте только 3 игрока основы вышло.

      0
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      Рейтинг: +3712

      afw13 53 минуты назад

      Шахтёр с победой, красавчики!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2730

      erma 56 минут назад

      Шахтер мог забить и 5. Отлично! Несомненно, это лучшая команда на всем пост-советском пространстве. А главное- стабильная. Играет как машина. Менеджмент Шахтера заслуживает уважения.

      6
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      Рейтинг: +785

      Ужас Бората 57 минут назад

      Представляю сколько б они сениту наколотили.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +12406

      derrik2000 > Ужас Бората 55 минут назад

      Даже не нужно представлять.
      А то до инфаркта питерских доведёшь, когда они с пеной у рта начнут доказывать, что....., ну, сам понимаешь... ))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +789

      fhnv > derrik2000 30 минут назад

      мясо вообще в параше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5445

      knikos > Ужас Бората 14 минут назад

      Ну а Спаму так в два раза больше ...

      0
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      Рейтинг: +1504

      CSKA57 59 минут назад

      Шахтер, с трудовой победой! Молодцы!

      7
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      Рейтинг: +1266

      Tsigan 59 минут назад

      К Р А С А В Ц Ы!!!

      5
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      Рейтинг: +506

      амани 1 час назад

      молодчаги1 ожидал1

      2
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      Рейтинг: +236

      Алексей новый 1 час назад

      Пример для пижонов Газпрома из Питера!

      8
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      Рейтинг: +785

      Ужас Бората > Алексей новый 59 минут назад

      Медведев с Дзюбой обидятся.

      4
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