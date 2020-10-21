Лига чемпионов. «Шахтер» победил «Реал» на выезде

Донецкий «Шахтер» победил мадридский «Реал» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Украинский клуб забил три безответных мяча «Реалу» в первом тайме, а во второй половине игры едва не упустил победу. В составе мадридцев голы на свой счет записали Винисиус Жуниор и Лука Модрич.

На 90+2-й минуте «Реал» мог сравнять счет, но ВАР отменил гол Федерико Вальверде.

Лига чемпионов. Группа В. 1-й тур

Реал – Шахтер – 2:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Тете, 29; 0:2 – Варан, 33 (в свои ворота); 0:3 – Соломон, 42; 1:3 – Модрич, 54; 2:3 – Винисиус, 59.

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