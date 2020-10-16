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    Галимов – главный судья матча «Енисей» – «Спартак»

    РФС опубликовал назначения на матчи третьего тура элитного группового раунда Кубка России. В Красноярске отработает Роман Галимов.

    «Велес» – «Урал»: судья – Юнус Кошко (Белореченск); ассистенты – Андрей Образко (Ставрополь), Рустам Равилов (Саранск), инспектор – Юрий Баскаков (Клин).

    «Енисей» – «Спартак»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты – Михаил Иванов (Кострома), Сергей Каруненко (Воронеж); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    «Текстильщик» – «Арсенал»: судья – Антон Фролов (Москва); ассистенты – Денис Петров (Астрахань), Александр Чекалин (Воронеж); инспектор: Алексей Румянцев (С-Петербург).

    «Чертаново» – «Уфа«: судья – Артем Чистяков (Азов), ассистенты – Михаил Кистанов (Энгельс), Андрей Филипкин (Екатеринбург); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    «Нижний Новгород» – «Химки»: судья – Артем Любимов (С-Петербург); ассистенты – Руслан Шекемов (Нальчик), Яков Клепцов (Ростов); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    «Шинник» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов (Москва); ассистенты – Дмитрий Березнев (Ростов), Кирилл Большаков (С-Петербург); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

    «Крылья Советов» – «Ротор»: судья – Алексей Амелин (Тула); ассистенты – Максим Ковалев (Реутов), Юрий Ярушкин (Вологда); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

    «Оренбург» – «Сочи»: судья – Ян Бобровский (С-Петербург); ассистенты – Игорь Князев (Курск), Андрей Кужелев (Ленинградская область); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    «Динамо» (Брянск) – «Тамбов»: судья – Иван Сиденков (С-Петербург); ассистенты – Артeм Перов (Москва), Павел Новиков (С-Петербург); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    16.10.2020 22:35
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