УЕФА – о попадании «Юве» и «Барсы» в одну группу ЛЧ: «Роналду и Месси снова вместе»

Пресс-служба УЕФА отреагировала на то, что «Ювентус» и «Барселона» сыграют в одной группе Лиги чемпионов.

В твиттере ЛЧ опубликована совместная фотография Криштиану Роналду и Лионеля Месси с подписью: «Снова вместе».