УЕФА – о попадании «Юве» и «Барсы» в одну группу ЛЧ: «Роналду и Месси снова вместе»

Пресс-служба УЕФА отреагировала на то, что «Ювентус» и «Барселона» сыграют в одной группе Лиги чемпионов.
В твиттере ЛЧ опубликована совместная фотография Криштиану Роналду и Лионеля Месси с подписью: «Снова вместе».
- Помимо «Юве» и «Барсы» в группу попали киевское «Динамо» и «Ференцварош».
- До переезда в Турин Роналду на протяжении девяти лет выступал за «Реал».
- Португалец в течение карьеры выиграл пять «Золотых мячей», аргентинец – шесть.
Reunited. https://t.co/8GJqCnyR1z pic.twitter.com/PQlnKgAwwd— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020