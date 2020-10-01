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    УЕФА – о попадании «Юве» и «Барсы» в одну группу ЛЧ: «Роналду и Месси снова вместе»

    Пресс-служба УЕФА отреагировала на то, что «Ювентус» и «Барселона» сыграют в одной группе Лиги чемпионов.

    В твиттере ЛЧ опубликована совместная фотография Криштиану Роналду и Лионеля Месси с подписью: «Снова вместе».

    • Помимо «Юве» и «Барсы» в группу попали киевское «Динамо» и «Ференцварош».
    • До переезда в Турин Роналду на протяжении девяти лет выступал за «Реал».
    • Португалец в течение карьеры выиграл пять «Золотых мячей», аргентинец – шесть.

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    Источник: Официальный твиттер Лиги чемпионов

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