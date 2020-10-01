УЕФА – о попадании «Юве» и «Барсы» в одну группу ЛЧ: «Роналду и Месси снова вместе»

Пресс-служба УЕФА отреагировала на то, что «Ювентус» и «Барселона» сыграют в одной группе Лиги чемпионов.

В твиттере ЛЧ опубликована совместная фотография Криштиану Роналду и Лионеля Месси с подписью: «Снова вместе».

Помимо «Юве» и «Барсы» в группу попали киевское «Динамо» и «Ференцварош».

До переезда в Турин Роналду на протяжении девяти лет выступал за «Реал».

Португалец в течение карьеры выиграл пять «Золотых мячей», аргентинец – шесть.