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    Смолов пожелал попасть в одну группу с «ПСЖ», «Челси» и «Аталантой»

    Пресс-служба «Локомотива» обратилась к своим подписчикам в инстаграме с предложением назвать желаемых для клуба соперников в групповом раунде Лиги чемпионов.

    Нападающий москвичей Федор Смолов в комментариях написал, что хотел бы сыграть в одной группе с «ПСЖ», «Челси» и «Аталантой».

    Жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится сегодня в Женеве, начало в 18:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм «Локомотива»

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