Смолов пожелал попасть в одну группу с «ПСЖ», «Челси» и «Аталантой»

Пресс-служба «Локомотива» обратилась к своим подписчикам в инстаграме с предложением назвать желаемых для клуба соперников в групповом раунде Лиги чемпионов.

Нападающий москвичей Федор Смолов в комментариях написал, что хотел бы сыграть в одной группе с «ПСЖ», «Челси» и «Аталантой».

Жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится сегодня в Женеве, начало в 18:00 по московскому времени.