Смолов пожелал попасть в одну группу с «ПСЖ», «Челси» и «Аталантой»

Пресс-служба «Локомотива» обратилась к своим подписчикам в инстаграме с предложением назвать желаемых для клуба соперников в групповом раунде Лиги чемпионов.
Нападающий москвичей Федор Смолов в комментариях написал, что хотел бы сыграть в одной группе с «ПСЖ», «Челси» и «Аталантой».
Жеребьевка группового этапа ЛЧ состоится сегодня в Женеве, начало в 18:00 по московскому времени.
- Россию в турнире впервые представят три клуба – «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар».
- «Аталанту» представляет экс-полузащитник москвичей Алексей Миранчук.
Источник: Инстаграм «Локомотива»