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    Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты

    Аутсайдер прошлого сезона РПЛ «Крылья Советов» во втором туре элитного раунда Кубка России победили «Динамо». В этой группе у двух команд по три очка.

    В другой встрече «СКА-Хабаровск» победил на черноморском побережье. В группе «Спартака» «Родина» разгромила «Енисей».

    Кубок России. Элитный групповой раунд. 2-й тур

    Зенит (Иркутск) – Нижний Новгород – 0:0 (3:4 по пенальти)

    Родина (Москва) – Енисей (Красноярск) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лопатин, 17; 2:0 – Еременко, 72; 3:0 – Пичугин, 90.

    Волга (Ульяновск) – Велес (Москва) – 2:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Алиев, 2; 0:2 – Алиев, 19; 0:3 – Стефанович, 41; 1:3 – Рахманов, 80 (с пенальти); 1:4 – Захаров, 87 (в свои ворота); 2:4 – Карпюк, 90+3 (с пенальти).

    Машук-КМВ (Пятигорск) – Динамо (Брянск) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Дулаев, 75.

    Салют (Белгород) – Текстильщик (Иваново) – 0:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Аппаев, 14; 0:2 – Горюшкин, 30; 0:3 – Аппаев, 34.

    Динамо (Ставрополь) – Крылья Советов (Самара) – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Божин, 36; 0:2 – Цыпченко, 48; 1:2 – Царукян, 51; 1:3 – Зиньковский, 89; 1:4 – Сарвели, 90+3.

    Черноморец (Новороссийск) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 1:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Барков, 13; 0:2 – Большаков, 25; 0:3 – Гаджимурадов, 45; 1:3 – Ахмедханов, 52 (с пенальти).

    Календарь Кубка России

    Турнирные таблицы Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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