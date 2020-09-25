«Бавария» – первая команда из топ-5 лиг Европы, которая выиграла 23 матча подряд во всех турнирах

Мюнхенская «Бавария» победила «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1), одержав 23-ю победу подряд во всех турнирах.

Таким образом, «Бавария» стал первым клубом из топ-5 лиг Европы, которому удалось достичь такого показателя.