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    «Бавария» – первая команда из топ-5 лиг Европы, которая выиграла 23 матча подряд во всех турнирах

    Мюнхенская «Бавария» победила «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1), одержав 23-ю победу подряд во всех турнирах.

    Таким образом, «Бавария» стал первым клубом из топ-5 лиг Европы, которому удалось достичь такого показателя.

    • В последний раз мюнхенцы не смогли победить 9 февраля – в матче 21-го тура Бундеслиги против «Лейпцига» (0:0).
    • «Бавария» еще не проигрывала в 2020-м году. Последнее поражение датируется 19 декабря 2019 года, когда мюнхенцы уступили менхенгладбахской «Боруссии» в матче 14-го тура Бундеслиги (1:2).

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    Источник: твиттер ФИФА

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