«Бавария» – первая команда из топ-5 лиг Европы, которая выиграла 23 матча подряд во всех турнирах

Мюнхенская «Бавария» победила «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА (2:1), одержав 23-ю победу подряд во всех турнирах.
Таким образом, «Бавария» стал первым клубом из топ-5 лиг Европы, которому удалось достичь такого показателя.
- В последний раз мюнхенцы не смогли победить 9 февраля – в матче 21-го тура Бундеслиги против «Лейпцига» (0:0).
- «Бавария» еще не проигрывала в 2020-м году. Последнее поражение датируется 19 декабря 2019 года, когда мюнхенцы уступили менхенгладбахской «Боруссии» в матче 14-го тура Бундеслиги (1:2).
Источник: твиттер ФИФА