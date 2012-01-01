The Sun: «Норвич» потребовал от «Барселоны» 20 миллионов за защитника Ааронса

И правильно сделали что отказали. И не правильно сделали что запросили только 20 млн, а не 50. Учитывая что Барселона это мешок, то было бы справедливо за перспективного молодого игрока запросить столько денег.
В конце концов Барселона же своих талантливых игроков не продаёт за бесценок.
«Барселона» пыталась подписать правого защитника «Норвича» Макса Ааронса.
По информации The Sun, каталонский клуб хотел арендовать 20-летнего футболиста с опцией выкупа, но получил отказ.
«Норвич» настаивает на пункте об обязательстве выкупа за 20 миллионов фунтов плюс бонусы.
В связи с этим «Барселона» переключила внимание на Серджино Деста из «Аякса».