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    The Sun: «Норвич» потребовал от «Барселоны» 20 миллионов за защитника Ааронса

    «Барселона» пыталась подписать правого защитника «Норвича» Макса Ааронса.

    По информации The Sun, каталонский клуб хотел арендовать 20-летнего футболиста с опцией выкупа, но получил отказ.

    «Норвич» настаивает на пункте об обязательстве выкупа за 20 миллионов фунтов плюс бонусы.

    В связи с этим «Барселона» переключила внимание на Серджино Деста из «Аякса».

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +794

      кто там 1 час назад

      И правильно сделали что отказали. И не правильно сделали что запросили только 20 млн, а не 50. Учитывая что Барселона это мешок, то было бы справедливо за перспективного молодого игрока запросить столько денег.
      В конце концов Барселона же своих талантливых игроков не продаёт за бесценок.

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