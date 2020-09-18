Лига Европы. «Стяуа» победил ТСЦ в серии пенальти, в матче 12 голов и два удаления

В матче второго раунда квалификации Лиги Европы румынский «Стяуа» на выезде обыграл сербский ТСЦ.

Основное время встречи завершилось ничьей 4:4, еще по два гола команды забили в дополнительных таймах, а в серии пенальти точнее оказались гости.

Хозяева поля заканчивали игру вдевятером.

Лига Европы. Квалификация. 2-й раунд

ТСЦ (Бачка-Топола, Сербия) – Стяуа (Бухарест, Румыния) – 6:6 (2:1), по пенальти 4:5

Голы: 1:0 – Миличевич, 11; 2:0 – Дуронич, 14; 2:1 – Коман, 25; 2:2 – Ман, 50; 3:2 – Лукич, 51; 3:3 – Ман (с пенальти), 63; 3:4 – Балаж (в свои ворота), 90+3; 4:4 – Томанович, 90+4; 4:5 – Ман, 105; 5:5 – Тумбашевич, 105+1; 5:6 – Петре, 108; 6:6 – Томанович, 117.

Удаления: Поневич, 44; Силаджи, 103 – нет.

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