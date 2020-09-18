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    Лига Европы. «Стяуа» победил ТСЦ в серии пенальти, в матче 12 голов и два удаления

    В матче второго раунда квалификации Лиги Европы румынский «Стяуа» на выезде обыграл сербский ТСЦ.

    Основное время встречи завершилось ничьей 4:4, еще по два гола команды забили в дополнительных таймах, а в серии пенальти точнее оказались гости.

    Хозяева поля заканчивали игру вдевятером.

    Лига Европы. Квалификация. 2-й раунд

    ТСЦ (Бачка-Топола, Сербия) – Стяуа (Бухарест, Румыния) – 6:6 (2:1), по пенальти 4:5

    Голы: 1:0 – Миличевич, 11; 2:0 – Дуронич, 14; 2:1 – Коман, 25; 2:2 – Ман, 50; 3:2 – Лукич, 51; 3:3 – Ман (с пенальти), 63; 3:4 – Балаж (в свои ворота), 90+3; 4:4 – Томанович, 90+4; 4:5 – Ман, 105; 5:5 – Тумбашевич, 105+1; 5:6 – Петре, 108; 6:6 – Томанович, 117.

    Удаления: Поневич, 44; Силаджи, 103 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    18.09.2020 00:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 18 сентября 2020, 11:18

      Без ворот играли, видимо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 18 сентября 2020, 06:50

      фксб это же стяуа

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 18 сентября 2020, 01:03

      Теперь им в соперники должен попасться СБГТ из Гейбурга со сладкой парочкой в атаке

      1
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      ...
      Рейтинг: +289

      Маленький > bset 18 сентября 2020, 06:50

      Если отберутся в лигу Европы из группы

      1
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