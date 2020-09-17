Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юран – о штрафе за слова о «Спартаке»: «Отправлю эти деньги в детский дом»

Юран – о штрафе за слова о «Спартаке»: «Отправлю эти деньги в детский дом»

17 сентября 2020, 15:12
7

Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что отправит деньги, взысканные с него РФС, в один из детских домов.

«Из РФС прислали бумаги, мы должны их посмотреть. Штраф же серьезный. Мы должны понять, за что конкретно он был выписан. Я не исключаю возможности апелляции. Все-таки 100 тысяч – серьезные деньги. Поэтому посмотрим, от чего отталкивается комитет. От слухов, статей в газетах или чего-то другого.

Вообще лучше эти деньги отправить в детский дом. Пускай мне скажут перевести их туда. Я все отправлю и отчитаюсь. Думаю, будет письмо на имя Александра Алаева с просьбой направить деньги в детский дом. Для меня это будет спокойнее и радостнее. Все-таки помогу тем, кто действительно нуждается.

Неважно, какой детский дом, главное, чтобы это были те, кто нуждается в помощи.

Я склоняюсь к варианту с детским домом. Бог с ним, со штрафом. По апелляции возможно какое-то сокращение. Но лучше перевести деньги в детский дом. Я это сделаю, а потом отчитаюсь перед РФС, предоставлю справки», – рассказал Юран.

  • Комитет по этике РФС наказал Юрана штрафом в 100 тысяч рублей за слова о связи «Химок» со «Спартаком»: он говорил, что был уволен с поста главного тренера подмосковной команды по указанию руководства москвичей.
  • Юран возглавлял «Химки» с января по август 2020 года, выведя команду в РПЛ.

Источник: «РБ-Спорт»
Химки Спартак Юран Сергей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1600346147
Как всегда у Юрана в огороде бузина, а в Киеве дядька - то ли аппеляция, то ли детский дом. Заплати штраф и не балаболь. Не тебе решать, куда пойдет штраф. Хочешь отправить деньги в детский дом, никто не мешает тебе это сделать, причем здесь штраф ?
Ответить
алдан2014
1600347096
Юран явно психически нездоров. Ещё и как человек оказался так себе..
Ответить
slavа0508
1600347948
А зачем ждать штрафа ,,,,если есть возможность и желание помоги,,,,,а штраф в детский дом перечислить то тогда это уже не ты помог ,,,,,
Ответить
rash1959
1600348475
Детдом уж сам как-нибудь, а РФС мимо своего кармана не пропустит.
Ответить
zigbert
1600355581
Куда пойдет штраф уже решать не тебе.
Ответить
Plyash
1600366640
Юран,ты бы почаще чушь нёс и сразу бы шёл и переводил деньги на пользу детишек в детских домах,всё-таки польза будет от твоих перлов.
Ответить
Hektor 84
1600423039
Ты оплати штраф и по меньше трепись. Все так говорят что перечислят, но только не все перечисляют. Ясно ведь что не перечислит. Он по весне плакал на всю страну что не возможно в России прожить на 200000 р в месяц. Кто ему мешает дет домам помогать. Есть возможность помоги, а не понтуйся. Хайпует парень, после карьеры футболиста о нем не вспоминали. Тренерскую лицензию получил, понеслись интервью, пресса и тут крышу снесло от популярности.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
Вчера, 23:29
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
Вчера, 22:56
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
Вчера, 22:17
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
Вчера, 22:00
Головин забил первый гол в сезоне
Вчера, 21:47
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
7
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
2
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
3
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+