Юран – о штрафе за слова о «Спартаке»: «Отправлю эти деньги в детский дом»

Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что отправит деньги, взысканные с него РФС, в один из детских домов.
«Из РФС прислали бумаги, мы должны их посмотреть. Штраф же серьезный. Мы должны понять, за что конкретно он был выписан. Я не исключаю возможности апелляции. Все-таки 100 тысяч – серьезные деньги. Поэтому посмотрим, от чего отталкивается комитет. От слухов, статей в газетах или чего-то другого.
Вообще лучше эти деньги отправить в детский дом. Пускай мне скажут перевести их туда. Я все отправлю и отчитаюсь. Думаю, будет письмо на имя Александра Алаева с просьбой направить деньги в детский дом. Для меня это будет спокойнее и радостнее. Все-таки помогу тем, кто действительно нуждается.
Неважно, какой детский дом, главное, чтобы это были те, кто нуждается в помощи.
Я склоняюсь к варианту с детским домом. Бог с ним, со штрафом. По апелляции возможно какое-то сокращение. Но лучше перевести деньги в детский дом. Я это сделаю, а потом отчитаюсь перед РФС, предоставлю справки», – рассказал Юран.
- Комитет по этике РФС наказал Юрана штрафом в 100 тысяч рублей за слова о связи «Химок» со «Спартаком»: он говорил, что был уволен с поста главного тренера подмосковной команды по указанию руководства москвичей.
- Юран возглавлял «Химки» с января по август 2020 года, выведя команду в РПЛ.