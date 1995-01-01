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    Юран – о штрафе за слова о «Спартаке»: «Отправлю эти деньги в детский дом»

    Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что отправит деньги, взысканные с него РФС, в один из детских домов.

    «Из РФС прислали бумаги, мы должны их посмотреть. Штраф же серьезный. Мы должны понять, за что конкретно он был выписан. Я не исключаю возможности апелляции. Все-таки 100 тысяч – серьезные деньги. Поэтому посмотрим, от чего отталкивается комитет. От слухов, статей в газетах или чего-то другого.

    Вообще лучше эти деньги отправить в детский дом. Пускай мне скажут перевести их туда. Я все отправлю и отчитаюсь. Думаю, будет письмо на имя Александра Алаева с просьбой направить деньги в детский дом. Для меня это будет спокойнее и радостнее. Все-таки помогу тем, кто действительно нуждается.

    Неважно, какой детский дом, главное, чтобы это были те, кто нуждается в помощи.

    Я склоняюсь к варианту с детским домом. Бог с ним, со штрафом. По апелляции возможно какое-то сокращение. Но лучше перевести деньги в детский дом. Я это сделаю, а потом отчитаюсь перед РФС, предоставлю справки», – рассказал Юран.

    • Комитет по этике РФС наказал Юрана штрафом в 100 тысяч рублей за слова о связи «Химок» со «Спартаком»: он говорил, что был уволен с поста главного тренера подмосковной команды по указанию руководства москвичей.
    • Юран возглавлял «Химки» с января по август 2020 года, выведя команду в РПЛ.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2471

      rash1959 1 час назад

      Детдом уж сам как-нибудь, а РФС мимо своего кармана не пропустит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13701

      slavutiq70 1 час назад

      А зачем ждать штрафа ,,,,если есть возможность и желание помоги,,,,,а штраф в детский дом перечислить то тогда это уже не ты помог ,,,,,

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3104

      алдан2014 1 час назад

      Юран явно психически нездоров. Ещё и как человек оказался так себе..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3098

      NewLife 1 час назад

      Как всегда у Юрана в огороде бузина, а в Киеве дядька - то ли аппеляция, то ли детский дом. Заплати штраф и не балаболь. Не тебе решать, куда пойдет штраф. Хочешь отправить деньги в детский дом, никто не мешает тебе это сделать, причем здесь штраф ?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8601

      alarm 2 часа назад

      админресурс тарасни в действии. сперва уволили, затем оштрафовали. стыдно за подлых и крайне вонючих свиней.

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