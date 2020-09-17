Юран – о штрафе за слова о «Спартаке»: «Отправлю эти деньги в детский дом»

Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что отправит деньги, взысканные с него РФС, в один из детских домов.

«Из РФС прислали бумаги, мы должны их посмотреть. Штраф же серьезный. Мы должны понять, за что конкретно он был выписан. Я не исключаю возможности апелляции. Все-таки 100 тысяч – серьезные деньги. Поэтому посмотрим, от чего отталкивается комитет. От слухов, статей в газетах или чего-то другого.

Вообще лучше эти деньги отправить в детский дом. Пускай мне скажут перевести их туда. Я все отправлю и отчитаюсь. Думаю, будет письмо на имя Александра Алаева с просьбой направить деньги в детский дом. Для меня это будет спокойнее и радостнее. Все-таки помогу тем, кто действительно нуждается.

Неважно, какой детский дом, главное, чтобы это были те, кто нуждается в помощи.

Я склоняюсь к варианту с детским домом. Бог с ним, со штрафом. По апелляции возможно какое-то сокращение. Но лучше перевести деньги в детский дом. Я это сделаю, а потом отчитаюсь перед РФС, предоставлю справки», – рассказал Юран.