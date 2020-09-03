Арбитр Валиева: «Был случай, когда футболист подавал угловой и сказал: «Дай свой номер телефона, я запомню»

Международный линейный арбитр ФИФА Сабина Валиева рассказала о попытках футболистов познакомиться с ней поближе.

– Самый забавный подкат от футболиста в директе.

– Если честно, они все какие-то забавные. Был случай, когда человек подавал угловой и сказал: «Дай свой номер телефона». Говорю: «Ты прямо запомнишь?» – «Запомню» – «Давай после».

Потом он меня нашел. Сейчас несложно открыть соцсети, забить фамилию и имя, найти просто. Все пишут в директ.

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