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    Нойер – о победе над «Барселоной»: «То, что случилось, – безумие. Я прокручивал в голове каждый эпизод, каждый гол»

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер перед полуфинальным матчем ЛЧ против «Лиона» рассказал о том, как в команде пережили крупную победу над «Барселоной» (8:2).

    «После больших матчей Лиги чемпионов мне всегда плохо спится. То, что случилось, – безумие. Я прокручивал в голове каждый эпизод, каждый гол.

    Но в футболе все быстро меняется. Нельзя долго расслабляться и говорить: «Вау, взгляни, чего мы добились». Вместо этого нужно заняться следующей задачей.

    «Лион» тактически очень хорошая команда. Среди них есть настоящие убийцы, которые безжалостно наказали «Манчестер Сити». Нам нужно держать ухо востро. За любую ошибку могут быстро наказать, что приведет к вылету», – рассказал вратарь.

    • Матч между «Баварией» и «Лионом» состоится завтра.
    • Начало игры – в 22:00 по московскому времени.

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    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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