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    Оздоев: «Быть капитаном такого великого клуба, как «Зенит», большого стоит. Когда видишь доверие, хочется выкладываться в тысячу раз больше»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев дал комментарий по матчу второго тура РПЛ против «Ростова» (2:0). Зенитовцы победили в меньшинстве.

    — Игра очень хорошей получилась, хоть и были в ней определенные моменты. Они в большей степени были связаны с тем, что команда входила в игру. Поле было не в самом лучшем состоянии, но оно давало играть. Мы показали характер, командный футбол и заслуженно победили. В Ростове всегда играть тяжело, однако «Зенит» продемонстрировал, что может и вдесятером забивать и выигрывать.

    — Как чувствовали себя в роли капитана?

    — Мне безумно приятно, что есть такое доверие со стороны тренерского штаба. Надевать повязку в таком великом клубе, как «Зенит», очень большого стоит. Я и после игры с «Ахматом» так говорил — спасибо за доверие. Когда ты его видишь, то хочешь в тысячу раз больше выкладываться, помогать вне зависимости от того, выйдешь ты или нет. Потому что уважаешь всех, зная, как уважают тебя. В итоге делаешь работу на максимуме — иначе никак. Тем более наш тренерский штаб всегда оценивает твой труд. Скажу еще раз — мне очень приятно, что доверили такую важную роль в команде.

    • «Зенит» лидирует в таблице.
    • Команда не проигрывает в РПЛ с сентября.
    • Осенью команда выступит в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: -77

      Синитсосит 1 минуту назад

      позорный клуб, стыдно за питорских

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      Рейтинг: +2108

      Ганнибал Лектор 9 минут назад

      Удачи в игре с конями - там без удачи не победить...

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      Рейтинг: +2054

      Питерский князь 14 минут назад

      Давай в каждой игре, забивай такие голы, как свой прошлый забил и все будет тип топ!

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