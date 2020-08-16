Оздоев: «Быть капитаном такого великого клуба, как «Зенит», большого стоит. Когда видишь доверие, хочется выкладываться в тысячу раз больше»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев дал комментарий по матчу второго тура РПЛ против «Ростова» (2:0). Зенитовцы победили в меньшинстве.

— Игра очень хорошей получилась, хоть и были в ней определенные моменты. Они в большей степени были связаны с тем, что команда входила в игру. Поле было не в самом лучшем состоянии, но оно давало играть. Мы показали характер, командный футбол и заслуженно победили. В Ростове всегда играть тяжело, однако «Зенит» продемонстрировал, что может и вдесятером забивать и выигрывать.

— Как чувствовали себя в роли капитана?

— Мне безумно приятно, что есть такое доверие со стороны тренерского штаба. Надевать повязку в таком великом клубе, как «Зенит», очень большого стоит. Я и после игры с «Ахматом» так говорил — спасибо за доверие. Когда ты его видишь, то хочешь в тысячу раз больше выкладываться, помогать вне зависимости от того, выйдешь ты или нет. Потому что уважаешь всех, зная, как уважают тебя. В итоге делаешь работу на максимуме — иначе никак. Тем более наш тренерский штаб всегда оценивает твой труд. Скажу еще раз — мне очень приятно, что доверили такую важную роль в команде.