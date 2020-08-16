Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Оздоев: «Быть капитаном такого великого клуба, как «Зенит», большого стоит. Когда видишь доверие, хочется выкладываться в тысячу раз больше»

Оздоев: «Быть капитаном такого великого клуба, как «Зенит», большого стоит. Когда видишь доверие, хочется выкладываться в тысячу раз больше»

16 августа 2020, 14:59
18

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев дал комментарий по матчу второго тура РПЛ против «Ростова» (2:0). Зенитовцы победили в меньшинстве.

— Игра очень хорошей получилась, хоть и были в ней определенные моменты. Они в большей степени были связаны с тем, что команда входила в игру. Поле было не в самом лучшем состоянии, но оно давало играть. Мы показали характер, командный футбол и заслуженно победили. В Ростове всегда играть тяжело, однако «Зенит» продемонстрировал, что может и вдесятером забивать и выигрывать.

— Как чувствовали себя в роли капитана?

— Мне безумно приятно, что есть такое доверие со стороны тренерского штаба. Надевать повязку в таком великом клубе, как «Зенит», очень большого стоит. Я и после игры с «Ахматом» так говорил — спасибо за доверие. Когда ты его видишь, то хочешь в тысячу раз больше выкладываться, помогать вне зависимости от того, выйдешь ты или нет. Потому что уважаешь всех, зная, как уважают тебя. В итоге делаешь работу на максимуме — иначе никак. Тем более наш тренерский штаб всегда оценивает твой труд. Скажу еще раз — мне очень приятно, что доверили такую важную роль в команде.

  • «Зенит» лидирует в таблице.
  • Команда не проигрывает в РПЛ с сентября.
  • Осенью команда выступит в группе Лиги чемпионов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ганнибал Лектор
1597580739
Удачи в игре с конями - там без удачи не победить...
Ответить
Синитсосит
1597581218
позорный клуб, стыдно за питорских
Ответить
САДЫЧОК
1597581451
Оздоев очень слабый футболист , классом ниже , чем вся команда , которая очень сильна составом ! Наверное он очень хороший человек-но для футбола этого недостаточно !
Ответить
paracetamol
1597584789
Молодец, добился, а то ведь в Сочи хотели списать. Настойчивый!
Ответить
Томик
1597590032
Я не до такой степени не люблю "Зенит", чтобы радоваться тому, что у него такой капитан.
Ответить
Axe111
1597592289
Какого какого клуба АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
Ответить
polt
1597593481
По международным меркам Зениту до великого клуба, как до луны. Не описайся от счастья.
Ответить
Рубинище
1597595835
Оздоев посредственный футболист, очень много брака, медленный, техники нет, пасы назад и поперёк в основном. Один матч отыграет более менее следущие 3-5 физкультурой занимается. У нас в РПЛ ему не свистят, по понятным причинам , а в европе сразу привезёт, как привозил и ранее. Про великий клуб-смешно. 11 летний Лейпциг и то большего добился. наверно потому, что там таких детей лимита, как Оздоев- нету
Ответить
knikos
1597608163
Оооо , как всегда , свиньи спермтаковские повылазили из-под корыта ... хвостиками-стрампончиками круть-круть ...
Ответить
Каратель помойников
1597627890
Кто великий клуб? зина? Когда он стал великим и за счёт чего? Админресурс и бешеная скупка игроков-это не величие
Ответить
Главные новости
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
22:56
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Все новости
Все новости
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
23:08
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
22:25
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
21:27
4
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
2
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+