Лига чемпионов. «Манчестер Сити» примет «Реал» в ответной игре 1/8 финала

Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

В первой игре на «Сантьяго Бернабеу» английский клуб победил со счетом – 2:1.

В составе «Реала» красную карточку получил капитан Серхио Рамос.

Первая официальная встреча клубов состоялась в сентябре 2012-го. «Реал» попал в одну группу ЛЧ с английским клубом, одержал победу в Мадриде (3:2) и сыграл вничью в Манчестере.

В сезоне-2015/16 клубы выявляли финалиста Лиги чемпионов. В Англии команды сыграли вничью (0:0). В ответной встрече победил «Реал» благодаря автоголу Фернандо.