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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» примет «Реал» в ответной игре 1/8 финала

    Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

    В первой игре на «Сантьяго Бернабеу» английский клуб победил со счетом – 2:1.

    В составе «Реала» красную карточку получил капитан Серхио Рамос.

    Первая официальная встреча клубов состоялась в сентябре 2012-го. «Реал» попал в одну группу ЛЧ с английским клубом, одержал победу в Мадриде (3:2) и сыграл вничью в Манчестере.

    В сезоне-2015/16 клубы выявляли финалиста Лиги чемпионов. В Англии команды сыграли вничью (0:0). В ответной встрече победил «Реал» благодаря автоголу Фернандо.

    • Матч состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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