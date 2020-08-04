Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса

Пресс-служба УЕФА сообщила, какие акции будут проведены в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
- Все игры начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии.
- На футболках всех игроков, которые выйдут на поле, будет написано «Спасибо» на выбранном клубом языке.
- Во время телетрансляций будет выделено рекламное время для роликов с участием футболистов, которые выразят личную благодарность тем, кто борется с коронавирусом.
«Я очень рад, что наши турниры возвращаются, но мы не должны забывать тех, чья самоотдача и личные жертвы дали нам возможность вновь играть в футбол», – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
Источник: Официальный сайт УЕФА