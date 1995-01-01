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    Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса

    Пресс-служба УЕФА сообщила, какие акции будут проведены в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    • Все игры начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии.
    • На футболках всех игроков, которые выйдут на поле, будет написано «Спасибо» на выбранном клубом языке.
    • Во время телетрансляций будет выделено рекламное время для роликов с участием футболистов, которые выразят личную благодарность тем, кто борется с коронавирусом.

    «Я очень рад, что наши турниры возвращаются, но мы не должны забывать тех, чья самоотдача и личные жертвы дали нам возможность вновь играть в футбол», – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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