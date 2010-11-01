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    «Ювентус» после поражения от «Ромы» получил чемпионский кубок Серии А. Это его девятый титул подряд

    Состоялась церемония награждения «Ювентуса» как чемпиона Италии сезона-2019/20. Ее провели после матча 38-го тура против «Ромы» (1:3). Видео доступно ниже.

    «Ювентус» взял титул в девятый раз подряд. Последний раз туринцы не брали Серию А в сезоне-2010/11.

    • Туринцы выиграли Серию А с отрывом в одно очко.
    • Следующий сезон чемпионата Италии начнется в сентябре.
    • В августе «Ювентус» продолжит борьбу за трофей Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ювентуса»

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