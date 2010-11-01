«Ювентус» после поражения от «Ромы» получил чемпионский кубок Серии А. Это его девятый титул подряд

Состоялась церемония награждения «Ювентуса» как чемпиона Италии сезона-2019/20. Ее провели после матча 38-го тура против «Ромы» (1:3). Видео доступно ниже.
«Ювентус» взял титул в девятый раз подряд. Последний раз туринцы не брали Серию А в сезоне-2010/11.
- Туринцы выиграли Серию А с отрывом в одно очко.
- Следующий сезон чемпионата Италии начнется в сентябре.
- В августе «Ювентус» продолжит борьбу за трофей Лиги чемпионов.
We lift it a trophy #Stron9er!pic.twitter.com/wqJL3yxmUj— JuventusFC (#Stron9er ) (@juventusfcen) August 1, 2020