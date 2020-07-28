«Милан» продлил контракт с Emirates до конца сезона-2022/23

«Милан» анонсировал продление сотрудничества с титульным спонсором клуба Emirates.

Новый контракт подписан до конца сезона-2022/23.

По данным Calciomercato, «Милан» получит от Emirates 11-12 миллионов евро в год.

По условиям прежнего контракта, титульный спонсор инвестировал в клуб 14 миллионов евро за сезон.