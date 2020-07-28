Примера – худшая по результативности лига среди топ-5 европейских

Бундеслига по итогам сезона-2019/20 стала самой результативной лигой среди топ-5 европейских чемпионатов.

В чемпионате Германии за сезон-2019/20 было забито 982 гола (средняя результативность – 3,21 гола за матч).

В Серии А 1088 голов, 3,02 в среднем за матч. Это второй показатель. В Италии осталось сыграть два тура.

В АПЛ было забито 1034 гола (2,72 в среднем).

В досрочно завершившемся чемпионате Франции Лиге 1 средняя результативность составила 2,53 гола за 28 сыгранных туров.

Наихудшую результативность показала испанская Примера – 942 гола (2,48 в среднем).