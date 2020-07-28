Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Примера – худшая по результативности лига среди топ-5 европейских

Примера – худшая по результативности лига среди топ-5 европейских

28 июля 2020, 09:29
11

Бундеслига по итогам сезона-2019/20 стала самой результативной лигой среди топ-5 европейских чемпионатов.

В чемпионате Германии за сезон-2019/20 было забито 982 гола (средняя результативность – 3,21 гола за матч).

В Серии А 1088 голов, 3,02 в среднем за матч. Это второй показатель. В Италии осталось сыграть два тура.

В АПЛ было забито 1034 гола (2,72 в среднем).

В досрочно завершившемся чемпионате Франции Лиге 1 средняя результативность составила 2,53 гола за 28 сыгранных туров.

Наихудшую результативность показала испанская Примера – 942 гола (2,48 в среднем).

  • Если учитывать среднюю результативность за последние три сезона, то первое место занимает Серия А (2,75 гола за матч).
  • Следом расположились АПЛ (2,74), Бундеслига (2,7), Лига 1 (2,61) и Примера (2,46 в среднем).

Источник: Marca
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Жорик кекс обжорик
1595920342
РПЛ? по результативности как?на каком месте?
Ответить
cevin cigan
1595921573
Зато самая "ровная" лига,где за чемпионство и евро-зону борьба ведётся до последнего!
Ответить
DeStar
1595922716
а как же "серия А сложный чемпионат, потому что все играют от обороны/ и тд и тп, и там сложно забивать")
Ответить
Cules2013
1595924747
И что дальше? Серия А по-прежнему уступает и в деньгах, и в популярности и АПЛ, и Испании, и Германии.
Ответить
alispofsuctoli
1595925148
Хочешь СЕКСА уже сегодня?! - Регистрируйся и снимай девочек которые очень ХОТЯТ СЕКСА! Все Анонимно и Бесплатно. Не упусти свой шанс..--- https://bit.vodka/seks
Ответить
Главные новости
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
4
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
6
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
25
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Все новости
Все новости
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
19:26
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
«Маккаби» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
18:05
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
6
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
25
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
16:45
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
Фото«Аякс» купил футболиста сборной Украины
15:21
1
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
2
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
«Что-то невероятное»: Моуринью – об игроке «Реала»
13:55
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+