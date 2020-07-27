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    Примера – худшая по результативности лига среди топ-5 европейских

    Бундеслига по итогам сезона-2019/20 стала самой результативной лигой среди топ-5 европейских чемпионатов.

    В чемпионате Германии за сезон-2019/20 было забито 982 гола (средняя результативность – 3,21 гола за матч).

    В Серии А 1088 голов, 3,02 в среднем за матч. Это второй показатель. В Италии осталось сыграть два тура.

    В АПЛ было забито 1034 гола (2,72 в среднем).

    В досрочно завершившемся чемпионате Франции Лиге 1 средняя результативность составила 2,53 гола за 28 сыгранных туров.

    Наихудшую результативность показала испанская Примера – 942 гола (2,48 в среднем).

    • Если учитывать среднюю результативность за последние три сезона, то первое место занимает Серия А (2,75 гола за матч).
    • Следом расположились АПЛ (2,74), Бундеслига (2,7), Лига 1 (2,61) и Примера (2,46 в среднем).

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:29
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      alispofsuctoli 6 минут назад

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      Рейтинг: +10340

      Cules2013 12 минут назад

      И что дальше? Серия А по-прежнему уступает и в деньгах, и в популярности и АПЛ, и Испании, и Германии.

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      Рейтинг: +9758

      DeStar 46 минут назад

      а как же "серия А сложный чемпионат, потому что все играют от обороны/ и тд и тп, и там сложно забивать")

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      Рейтинг: +120

      cevin cigan 1 час назад

      Зато самая "ровная" лига,где за чемпионство и евро-зону борьба ведётся до последнего!

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      Рейтинг: +71

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      РПЛ? по результативности как?на каком месте?

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      Рейтинг: +889

      Benifacto > Жорик секс обжорик 1 час назад

      ну если по росстату то на первом)))))
      правда у них метода считать вверх ногами...

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      Рейтинг: +441

      GreyDM > Жорик секс обжорик 21 минуту назад

      я тут заморочился и посчитал от нех.. делать. Получается чуть больше, чем 2,4 гола за игру. правда с технарями не заморачивался))

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