Примера – худшая по результативности лига среди топ-5 европейских

Бундеслига по итогам сезона-2019/20 стала самой результативной лигой среди топ-5 европейских чемпионатов.
В чемпионате Германии за сезон-2019/20 было забито 982 гола (средняя результативность – 3,21 гола за матч).
В Серии А 1088 голов, 3,02 в среднем за матч. Это второй показатель. В Италии осталось сыграть два тура.
В АПЛ было забито 1034 гола (2,72 в среднем).
В досрочно завершившемся чемпионате Франции Лиге 1 средняя результативность составила 2,53 гола за 28 сыгранных туров.
Наихудшую результативность показала испанская Примера – 942 гола (2,48 в среднем).
- Если учитывать среднюю результативность за последние три сезона, то первое место занимает Серия А (2,75 гола за матч).
- Следом расположились АПЛ (2,74), Бундеслига (2,7), Лига 1 (2,61) и Примера (2,46 в среднем).
Источник: Marca