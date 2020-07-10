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РФС может отменить стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ

10 июля 2020, 21:38
13

РФС рассматривает отмену стыковых матчей между клубами РПЛ И ФНЛ, сообщает Metaratings.

Новый регламент предполагает участие в ФНЛ со следующего сезона 22 команд. Это будет означать, что розыгрыш не будет закончен к маю, когда завершится сезон в РПЛ. Также в этом время сборная России начнет подготовку к чемпионату Европы. Таким образом, в календаре не будет свободных дат для проведения стыковых игр.

Кроме того, в РФС считают, что не все клубы ФНЛ готовы играть в РПЛ. Пример тому – проблемы «Тамбова» и «Оренбурга» с инфраструктурой.

Источник: Metaratings
Комментарии (13)
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Skull_Boy
1594407357
Скажите спасибо Ротенбергу, который напридумывал всякую херню, а на практике дерьмо у команд и регионов тупа нет денег
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САДЫЧОК
1594408397
Менять правила игры во время игры -это ПРЕСТУПЛЕНИЕ !
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16tambov36
1594413597
в фнл т.е играть можно и на кубок а в чемпионате нельзя...вполне пригодный стадион в тамбове для игр,не поленитесь наберите стадион спартак в тамбове
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DOCTOR PENALTY
1594418098
Зенит - чемпион, Сочи - вне зоны вылета, теперь можно и отменить.
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El_Chori
1594428488
наконец-то, неужели
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Kurt Angel
1594429161
лучше б оставили. Прикольное мероприятие
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Просто-333
1594433531
как не сделают- всё будет лучше
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моэм
1594440334
Когда делали стыки , предполагалось что это повысит накал борьбы в обеих лигах , а значит и интерес , потому что будет меньше проходных матчей , когда команды уже обеспечившие себе вышку , в оставшихся матчах просто ходили по полю...теперь они хотят вернуть прежний "блудняк"???
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1594441703
Надо сокращать РПЛ до 12 команд.Пример СССР, когда команд было меньше в высшей лиге, то сборная СССР выступала успешней и команды в кубках Европы.
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Йост
1594449326
Пока клубы не перейдут на рыночные рельсы, то есть сами начнут зарабатывать себе деньги, футбола в России не будет. И дело тут не в судействе или всевозможных регламентах лимита на легионеров или календаря весна-осень. Это все только отговорки. Представьте такую ситуацию: у предпринимателя свой бизнес, но он ничего не может продать, а зарплату платит сотрудникам исправно, и чтобы как-то продержаться, он находит спонсора, который дает ему безвозмездно деньги, но чтобы хоть как-то стимулировать сотрудников, чтобы они не ленились, им каждый раз надо платить и они привыкают к такому положению дел. И самое интересное они всегда будут плохо делать свою работу и будут уверенны, что они незаменимые в своем деле. Вывод: даже Зенит - это кладбище футболистов и памятник (очень дорогой) нашему футболу. и еще, в контракте любого футболиста должен быть пункт, который гласит, что клуб может в одностороннем порядке снизить зарплату игроку, если нет дохода от нужного результата. Тогда и у игроков будет стимул давать результат, то есть качественно выполнять свою работу.
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