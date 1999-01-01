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    РФС может отменить стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ

    РФС рассматривает отмену стыковых матчей между клубами РПЛ И ФНЛ, сообщает Metaratings.

    Новый регламент предполагает участие в ФНЛ со следующего сезона 22 команд. Это будет означать, что розыгрыш не будет закончен к маю, когда завершится сезон в РПЛ. Также в этом время сборная России начнет подготовку к чемпионату Европы. Таким образом, в календаре не будет свободных дат для проведения стыковых игр.

    Кроме того, в РФС считают, что не все клубы ФНЛ готовы играть в РПЛ. Пример тому – проблемы «Тамбова» и «Оренбурга» с инфраструктурой.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 21:38
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      16tambov36 17 минут назад

      в фнл т.е играть можно и на кубок а в чемпионате нельзя...вполне пригодный стадион в тамбове для игр,не поленитесь наберите стадион спартак в тамбове

      0
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      Рейтинг: +15559

      bset 49 минут назад

      А в чем, собственно, проблема разрешить играть на небольших стадионов, но за это лишать части призовых по итогам чемпионата? И на своем поле отыграть можно, и будет мотивация улучшать стадион. Пока команда не вышла в РПЛ, смысла нет возводить новую арену. А потом, пока год будут строить, команда снова вылетит в ФНЛ и такой стадион ей будет не нужен. Пусть там 5-10-20 тысяч будет, зато будет местная публика, которая будет болеть за свою команду. Ей богу, одни идиоты во власти. Интернет хоть откройте. Почему люди, сидя дома, в курсе, какие есть проблемы? А вы, имея возможность в любой город съездить, ничего дальше своего кабинета не видите?

      0
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      Рейтинг: +113

      Фанат Рубина 1 час назад

      Кроме того, в РФС считают, что не все клубы ФНЛ готовы играть в РПЛ. Пример тому – проблемы «Тамбова» и «Оренбурга» с инфраструктурой.

      РФС ИДИ ТЫ В ЗАДНИЦУ... С какого *** в фнл можно в тамбове играть а в рпл нет... аааах да маленький стадион не комфортно футболистам великого зенита наверно ****ны!

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      Рейтинг: +113

      Фанат Рубина 1 час назад

      А теперь на секундочку а много ли у нас игрков вызывает главный тренер сборной росии х*й пердесов в сборную из команд занявших с 13-по 16 место рпл и команд фнл..

      0
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      Рейтинг: +4906

      ivany4 1 час назад

      Похоже Тамбов и Оренбург посмотрели на весь бардак в РПЛ и послали все это дело далеко. За те же деньги, можно и в ФНЛ без нервотрепки неплохо жить. До и Хозяевам команд спокойно. Деньги какие никакие идут, а хлопот и расходов меньше.

      0
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      Рейтинг: +3745

      alarm 1 час назад

      то есть, спортаг лишается права на спасение и вылетит в следующем сезоне напрямую?
      *в тарасофке негодование.

      2
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      Рейтинг: +4372

      САДЫЧОК 1 час назад

      Менять правила игры во время игры -это ПРЕСТУПЛЕНИЕ !

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      Рейтинг: +8920

      Skull_Boy 2 часа назад

      Скажите спасибо Ротенбергу, который напридумывал всякую херню, а на практике дерьмо у команд и регионов тупа нет денег

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