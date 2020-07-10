РФС может отменить стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ

РФС рассматривает отмену стыковых матчей между клубами РПЛ И ФНЛ, сообщает Metaratings.

Новый регламент предполагает участие в ФНЛ со следующего сезона 22 команд. Это будет означать, что розыгрыш не будет закончен к маю, когда завершится сезон в РПЛ. Также в этом время сборная России начнет подготовку к чемпионату Европы. Таким образом, в календаре не будет свободных дат для проведения стыковых игр.

Кроме того, в РФС считают, что не все клубы ФНЛ готовы играть в РПЛ. Пример тому – проблемы «Тамбова» и «Оренбурга» с инфраструктурой.