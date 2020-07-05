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  • ⚽ РПЛ. «Зенит» играет с «Краснодаром» и может стать чемпионом

⚽ РПЛ. «Зенит» играет с «Краснодаром» и может стать чемпионом

5 июля 2020, 20:50
22

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)

5 июля, 20:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Луценко, 17.

Удаления: нет – Комбаров, 34 (вторая ж.к.).

Спартак (Москва) – Тамбов – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Бакаев, 35 (с пенальти); 1:1 – Чуперка, 60; 2:1 – Ларссон, 64; 2:2 – Грицаенко, 73; 2:3 – Обухов, 82 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

Удаления: Полуяхтов, 25 – Ведерников, 55 (вторая ж.к.).

Локомотив (Москва) – Сочи – 0:0

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Чалов, 61; 0:2 – Влашич, 62; 0:3 – Сигурдссон, 65; 0:4 – Семенов, 85 (в свои ворота).

Уфа – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Эль Кабир, 66; 1:1 – Терентьев, 90+3.

Рубин (Казань) – Оренбург – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Макаров, 67.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Краснодар Ростов ЦСКА Спартак Уфа Динамо Арсенал Рубин Урал Сочи Оренбург Крылья Советов Ахмат Тамбов
Комментарии (22)
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pasha-ansh@mail.ru
1593932528
Спартак недо клуб, в 90 3 алигарха вложили в него бабки, накупили с хохлянии игроков, вот он и рулил, этими чемпионствами гориться нельзя
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paracetamol
1593933103
Вопрос №1: почему матч на Открывашке остался без ВАР?. Возможный ответ - Тамбов хотели сплавить по-тихому. Но правильно сказал старикашка Кант: не рой яму другому, попадешь в нее сам!
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S.K.V.
1593944526
Если Зенит опять будет ходить пешком,то чемпионство еще далеко.
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suсhаra-2013
1593956838
Обмусоленный сегодня сглотнёт
Ответить
Давид59
1593973474
Посмотрел повтор пенальти на Берге. У того ноги подкосились задолго до касания его Лунёвым
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3a zenit
1593974083
лунт красава.
Ответить
portero
1593976083
блин быки как в еврокубках играем... атакуем , атакуем , забили и тут же пропускаем... хреновая стабильность...
Ответить
PAREVG.
1593976788
Зенит, и адекватных Ленинградских болельщиков - с ЧЕМПИОНСТВОМ!!!!! Алармоборатолитейных - не поздравляю.
Ответить
порт
1593977740
Мы Чемпионы!!!
Ответить
zigbert
1594016167
Почему то очень легко давались голы Зениту.
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