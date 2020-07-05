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    ⚽ РПЛ. «Зенит» играет с «Краснодаром» и может стать чемпионом

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)

    5 июля, 20:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Луценко, 17.

    Удаления: нет – Комбаров, 34 (вторая ж.к.).

    Спартак (Москва) – Тамбов – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бакаев, 35 (с пенальти); 1:1 – Чуперка, 60; 2:1 – Ларссон, 64; 2:2 – Грицаенко, 73; 2:3 – Обухов, 82 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

    Удаления: Полуяхтов, 25 – Ведерников, 55 (вторая ж.к.).

    Локомотив (Москва) – Сочи – 0:0

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:4 (0:0)

    Голы: 0:1 – Чалов, 61; 0:2 – Влашич, 62; 0:3 – Сигурдссон, 65; 0:4 – Семенов, 85 (в свои ворота).

    Уфа – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Эль Кабир, 66; 1:1 – Терентьев, 90+3.

    Рубин (Казань) – Оренбург – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Макаров, 67.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    05.07.2020 20:50
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 июля 2020, 09:16

      Почему то очень легко давались голы Зениту.

      2
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      Рейтинг: +6311

      порт 5 июля 2020, 22:35

      Мы Чемпионы!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5161

      PAREVG. 5 июля 2020, 22:19

      Зенит, и адекватных Ленинградских болельщиков - с ЧЕМПИОНСТВОМ!!!!!
      Алармоборатолитейных - не поздравляю.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero 5 июля 2020, 22:08

      блин быки как в еврокубках играем... атакуем , атакуем , забили и тут же пропускаем... хреновая стабильность...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 5 июля 2020, 21:34

      лунт красава.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > 3a zenit 5 июля 2020, 22:08

      Вандерсон пробил очень плохо помог Луневу...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 5 июля 2020, 21:24

      Посмотрел повтор пенальти на Берге. У того ноги подкосились задолго до касания его Лунёвым

      3
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      Рейтинг: +2773

      волчарик > Давид59 5 июля 2020, 21:35

      Да ладно,пока все по делу.Игра смотрится,только Зениту надо скорость прибавить.

      1
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      Рейтинг: +67

      suсhаra-2013 5 июля 2020, 16:47

      Обмусоленный сегодня сглотнёт

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6311

      порт > suсhаra-2013 5 июля 2020, 21:26

      Ну зачем ты так про бычков.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      suсhаra-2013 > порт 5 июля 2020, 21:30

      Судя по тому, как идёт игра, Мусальников уже жалобу строчит

      2
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      Рейтинг: +1046

      S.K.V. 5 июля 2020, 13:22

      Если Зенит опять будет ходить пешком,то чемпионство еще далеко.

      2
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      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > S.K.V. 5 июля 2020, 13:35

      До домашней игры с Сочи 8.07.

      4
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 5 июля 2020, 10:11

      Вопрос №1: почему матч на Открывашке остался без ВАР?. Возможный ответ - Тамбов хотели сплавить по-тихому. Но правильно сказал старикашка Кант: не рой яму другому, попадешь в нее сам!

      2
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      Рейтинг: -246

      vsespartak01 > paracetamol 5 июля 2020, 10:18

      какую яму?ты о чем?судьи у нас как алармобораты на сайте!

      2
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      Рейтинг: +103

      pasha-ansh@mail.ru 5 июля 2020, 10:02

      Спартак недо клуб, в 90 3 алигарха вложили в него бабки, накупили с хохлянии игроков, вот он и рулил, этими чемпионствами гориться нельзя

      4
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      Рейтинг: +17254

      NewLife > pasha-ansh@mail.ru 5 июля 2020, 21:34

      Тут разве о Спартаке где-нибудь хоть слово было ? Ты о чем п.и.здабол, куй с горы ****. Сгинь отсюда со своим флудом.

      0
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      Рейтинг: +17254

      NewLife > loko1982 5 июля 2020, 22:33

      Sorry, не заметил, но по заголовку речь совсем о другом.

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