⚽ РПЛ. «Зенит» играет с «Краснодаром» и может стать чемпионом

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур
Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)
5 июля, 20:30 мск
Динамо (Москва) – Арсенал (Тула) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Луценко, 17.
Удаления: нет – Комбаров, 34 (вторая ж.к.).
Спартак (Москва) – Тамбов – 2:3 (1:0)
Голы: 1:0 – Бакаев, 35 (с пенальти); 1:1 – Чуперка, 60; 2:1 – Ларссон, 64; 2:2 – Грицаенко, 73; 2:3 – Обухов, 82 (с пенальти).
Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0
Удаления: Полуяхтов, 25 – Ведерников, 55 (вторая ж.к.).
Локомотив (Москва) – Сочи – 0:0
Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:4 (0:0)
Голы: 0:1 – Чалов, 61; 0:2 – Влашич, 62; 0:3 – Сигурдссон, 65; 0:4 – Семенов, 85 (в свои ворота).
Уфа – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Эль Кабир, 66; 1:1 – Терентьев, 90+3.
Рубин (Казань) – Оренбург – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Макаров, 67.