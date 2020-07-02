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  • «Чемпионат»: полиция задержала фанатов «Локомотива», покинувших игру с «Крыльями» после 20-й минуты

«Чемпионат»: полиция задержала фанатов «Локомотива», покинувших игру с «Крыльями» после 20-й минуты

2 июля 2020, 15:47
23

Фанаты «Локомотива» были задержаны после того, как покинули стадион во время матча с «Крыльями Советов», сообщает «Чемпионат».

Болельщики ушли с матча после 20-й минуты в знак протеста против решения руководства «Локомотива» не продлевать контракт с Юрием Семиным.

Трех фанатов задержали на станции метро «Черкизовская» и отвели в комнату полиции. У них спросили документы, возраст и узнали, сколько человек покинули матч. Среди задержанных были два несовершеннолетних болельщика 14 и 17 лет. Через несколько минут фанатов отпустили.

Игра между «Локомотивом» и «Крыльями» прошла во вторник. Встреча завершилась вничью 1:1.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов
Комментарии (23)
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Sviro
1593694475
Полицейский беспредел.
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Ганнибал Лектор
1593695183
Задержали 3 человек, из которых 2 - подростки. Вот вы, паровозы, повстанцы какие, оказывается))
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plehanov6
1593696047
Спартачей, видимо, мало! Сейчас взялись за паровозов! Кто следующий?! Что происходит? Решили вернуть 1937 год? Так арестуйте меня, за то, что я не согласен с сегодняшним правительством!!! Я, думаю, "на зоне", будет легче жить, чем на пенсию шахтера!!!
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absent32
1593696229
это что преступление??? мама пацанов домой позвала, а с ними как в чем то обвиняют
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Kurt Angel
1593697625
пришли на стадион. заплатили деньги, чтоб что-то показать....ну идиоты ? Лучше б другим людям. которые команду поддерживают, а не фигней страдают, свои билеты отдали
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Sergh4
1593703921
Так а в чем причина задержания? Просто поговорить в отделении захотелось? Совсем уже сдурели что ли!!?
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PAREVG.
1593704222
А на каком основании???? Документы можно на месте проверить, зачем в комнату отвели??? И какое дело работникам линейного отдела, сколько человек ушли с игры??? Их дело за порядком в метро следить.
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alll-1
1593705726
маразм крепчал
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vladimir-7
1593712264
Полиции нужно бандитов и мошенников ловить, а не болельщиков, которые не захотели футбол смотреть и так работает вся полиция в России. Они были мусорами, так ими и остались.
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Sviro
1593767872
Стопудово заказ от говнадзе!!!
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