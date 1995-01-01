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    «Чемпионат»: полиция задержала фанатов «Локомотива», покинувших игру с «Крыльями» после 20-й минуты

    Фанаты «Локомотива» были задержаны после того, как покинули стадион во время матча с «Крыльями Советов», сообщает «Чемпионат».

    Болельщики ушли с матча после 20-й минуты в знак протеста против решения руководства «Локомотива» не продлевать контракт с Юрием Семиным.

    Трех фанатов задержали на станции метро «Черкизовская» и отвели в комнату полиции. У них спросили документы, возраст и узнали, сколько человек покинули матч. Среди задержанных были два несовершеннолетних болельщика 14 и 17 лет. Через несколько минут фанатов отпустили.

    Игра между «Локомотивом» и «Крыльями» прошла во вторник. Встреча завершилась вничью 1:1.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:47
    Комментарии13
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      Рейтинг: +15468

      bset 44 минуты назад

      Ахахаха. Вот это цирк. Скоро будут подходить к тем, кто встал раньше, чем за минуту до свистка.

      1
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      Рейтинг: +10630

      KLIM777 54 минуты назад

      а в туалет они сходили или нет? Новости на грани унитаза пошли

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      Рейтинг: +3445

      Давид59 > KLIM777 28 минут назад

      Новость, конечно так себе, но я поддерживаю "Бомбардир". Речь же о произволе полиции

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      Рейтинг: +1570

      AZ > Давид59 24 минуты назад

      Поддерживаю... Этот полицайский произвол в этом гетто-государстве, уже достал

      0
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      Рейтинг: +108

      Kurt Angel 1 час назад

      пришли на стадион. заплатили деньги, чтоб что-то показать....ну идиоты ? Лучше б другим людям. которые команду поддерживают, а не фигней страдают, свои билеты отдали

      0
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      Рейтинг: +2270

      absent32 1 час назад

      это что преступление??? мама пацанов домой позвала, а с ними как в чем то обвиняют

      1
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      Рейтинг: +221

      plehanov6 1 час назад

      Спартачей, видимо, мало! Сейчас взялись за паровозов! Кто следующий?! Что происходит? Решили вернуть 1937 год? Так арестуйте меня, за то, что я не согласен с сегодняшним правительством!!! Я, думаю, "на зоне", будет легче жить, чем на пенсию шахтера!!!

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      Рейтинг: +10630

      KLIM777 > plehanov6 54 минуты назад

      у них просто проверили документы, а вы уже в барабаны бьете))

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      Рейтинг: +3445

      Давид59 > KLIM777 25 минут назад

      А Вам будет приятно, если Вас после стадиона в участок потащат? Я бы в восторге не был

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      Рейтинг: +642

      моэм 1 час назад

      У местного отделения полиции в шкафах висит парадная форма пошитая НА ДЕНЬГИ РЖД , где штаны и фура красные и китель зелёный...возможно им перепадает и другая "зелень" , иначе с чего бы им беспредельничать?

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      Рейтинг: +1053

      латунный сепаратист 1 час назад

      а где тут криминал .выборы прошли теперь можно всё закон только для них

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      Рейтинг: +1680

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Задержали 3 человек, из которых 2 - подростки. Вот вы, паровозы, повстанцы какие, оказывается))

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      Рейтинг: +1202

      Sviro 2 часа назад

      Полицейский беспредел.

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