«Чемпионат»: полиция задержала фанатов «Локомотива», покинувших игру с «Крыльями» после 20-й минуты

Фанаты «Локомотива» были задержаны после того, как покинули стадион во время матча с «Крыльями Советов», сообщает «Чемпионат».

Болельщики ушли с матча после 20-й минуты в знак протеста против решения руководства «Локомотива» не продлевать контракт с Юрием Семиным.

Трех фанатов задержали на станции метро «Черкизовская» и отвели в комнату полиции. У них спросили документы, возраст и узнали, сколько человек покинули матч. Среди задержанных были два несовершеннолетних болельщика 14 и 17 лет. Через несколько минут фанатов отпустили.

Игра между «Локомотивом» и «Крыльями» прошла во вторник. Встреча завершилась вничью 1:1.