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    Эмери может возглавить «Фиорентину»

    «Фиорентина» хочет пригласить Унаи Эмери на пост главного тренера команды.

    По информации журналиста Николо Скиры, стороны уже начали обсуждать возможное сотрудничество.

    • Сейчас итальянскую команду возглавляет Джузеппе Якини.
    • «Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.
    • Эмери остается безработным с ноября 2019 года после увольнения из «Арсенала».

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (75,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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