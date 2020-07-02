Эмери может возглавить «Фиорентину»

«Фиорентина» хочет пригласить Унаи Эмери на пост главного тренера команды.
По информации журналиста Николо Скиры, стороны уже начали обсуждать возможное сотрудничество.
- Сейчас итальянскую команду возглавляет Джузеппе Якини.
- «Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.
- Эмери остается безработным с ноября 2019 года после увольнения из «Арсенала».
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (75,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.