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    Нюбель официально стал игроком «Баварии»

    Вратарь «Шальке» Александр Нюбель успешно прошел медосмотр в «Баварии».

    Голкипер подписал с мюнхенцами контракт до 30 июня 2025 года. «Нюбель — один из самых больших талантов среди вратарей. Он продолжит совершенствоваться в «Баварии» и добьется прогресса, получив необходимую поддержку от нас», — заявил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

    • В январе «Бавария» объявила о заключении пятилетнего контракта с 23-летним футболистом, который вступит в силу 1 июля.
    • Нюбель выступал за «Шальке» с 2015 года.
    • Вратарь достался «Баварии» бесплатно.
    • В этом сезоне Бундеслиги голкипер провел 26 матчей и пропустил 40 голов.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8

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      Рейтинг: +10600

      KLIM777 > chumakovaleks 7 минут назад

      Вот комент в тему. В теме про Нюбеля. Без шлюх и содержанок.

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      Рейтинг: +1327

      FENIX-SL 1 час назад

      как обычно

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      Рейтинг: +66

      cevin cigan 1 час назад

      Вот хе...быстро прочитал и попутал," Нобель стал игроком Баварии!!! Ахренел Арустомян выбил себе контракт у гансов ,под свой трындёжь???

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      Рейтинг: +927

      yarik1_78 > cevin cigan 1 час назад

      Тогда бы написали Шнобель.

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