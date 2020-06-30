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Нюбель официально стал игроком «Баварии»

30 июня 2020, 13:52
2

Вратарь «Шальке» Александр Нюбель успешно прошел медосмотр в «Баварии».

Голкипер подписал с мюнхенцами контракт до 30 июня 2025 года. «Нюбель — один из самых больших талантов среди вратарей. Он продолжит совершенствоваться в «Баварии» и добьется прогресса, получив необходимую поддержку от нас», — заявил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

  • В январе «Бавария» объявила о заключении пятилетнего контракта с 23-летним футболистом, который вступит в силу 1 июля.
  • Нюбель выступал за «Шальке» с 2015 года.
  • Вратарь достался «Баварии» бесплатно.
  • В этом сезоне Бундеслиги голкипер провел 26 матчей и пропустил 40 голов.

Источник: Официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Шальке-04 Нюбель Александр
Комментарии (2)
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cevin cigan
1593517348
Вот хе...быстро прочитал и попутал," Нобель стал игроком Баварии!!! Ахренел Арустомян выбил себе контракт у гансов ,под свой трындёжь???
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