Нюбель официально стал игроком «Баварии»

Вратарь «Шальке» Александр Нюбель успешно прошел медосмотр в «Баварии».

Голкипер подписал с мюнхенцами контракт до 30 июня 2025 года. «Нюбель — один из самых больших талантов среди вратарей. Он продолжит совершенствоваться в «Баварии» и добьется прогресса, получив необходимую поддержку от нас», — заявил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.