Нюбель официально стал игроком «Баварии»

Вратарь «Шальке» Александр Нюбель успешно прошел медосмотр в «Баварии».
Голкипер подписал с мюнхенцами контракт до 30 июня 2025 года. «Нюбель — один из самых больших талантов среди вратарей. Он продолжит совершенствоваться в «Баварии» и добьется прогресса, получив необходимую поддержку от нас», — заявил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.
- В январе «Бавария» объявила о заключении пятилетнего контракта с 23-летним футболистом, который вступит в силу 1 июля.
- Нюбель выступал за «Шальке» с 2015 года.
- Вратарь достался «Баварии» бесплатно.
- В этом сезоне Бундеслиги голкипер провел 26 матчей и пропустил 40 голов.
Источник: Официальный сайт «Баварии»