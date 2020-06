«Барселона» из последних восьми гостевых матчей Примеры выиграла два. Она потеряла в этих встречах 14 очков

«Барселона» выиграла только два матча их последних восьми гостевых в Примере. В общей сложности она потеряла в этих встречах 14 очков.

В эти выходные каталонцы не обыграли «Сельту» в Виго (2:2), причем дважды по ходу матча вели в счете.

Barcelona have won just two of their last eight away games in LaLiga.They've dropped 14 points across those games in total. pic.twitter.com/qdkauBpkwd