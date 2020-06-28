«Барселона» из последних восьми гостевых матчей Примеры выиграла два. Она потеряла в этих встречах 14 очков

«Барселона» выиграла только два матча их последних восьми гостевых в Примере. В общей сложности она потеряла в этих встречах 14 очков.

В эти выходные каталонцы не обыграли «Сельту» в Виго (2:2), причем дважды по ходу матча вели в счете.

«Барселона» с учетом потерянных очков уже не лидирует в Примере.

В следующем туре каталонцы сыграют с «Атлетико».

С зимы «Барселону» тренирует Энрике Сетьен (см. фото ниже).