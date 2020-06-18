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    Президент Ла Лиги Тебас: «Уход Роналду не повлиял на нас. Было бы заметнее, если бы ушел Месси»

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сравнил значимость форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду для испанского футбола.

    «Уход Криштиану, пусть даже он разочаровал «Реал», оказал почти нулевое влияние, потому что мы годами создавали Ла Лигу таким образом, чтобы ее бренд был выше конкретных футболистов.

    Случай с Месси другой. Он – лучший игрок в истории футбола. Нам повезло, что он всегда играл в нашей лиге. Я думаю, что отъезд Месси был бы заметен, особенно, если он переехал бы в другой чемпионат. Он является иконой испанского футбола, Ла Лиги, и я бы попросил его закончить карьеру здесь», – сказал Тебас.

    Месси выступает за основу «Барсы» с 2003 года, до этого он три года играл в академии клуба. Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 годы, после чего перешел в «Ювентус».

    Источник: Marca

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    Сегодня, 20:02
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2203

      general.lizyukov 14 минут назад

      О да, конечно! Этих лучших в истории у вас там уже десяток перебывало, никто и не заметил их ухода. И Лео уйдет - забудут быстро.
      А без КриРо скучно всё стало и предсказуемо. Если бы не Симеоне - вообще можно закрывать.

      3
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      Рейтинг: +2810

      solodealer > general.lizyukov 11 минут назад

      В точку)+

      1
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      Рейтинг: +2706

      playsh 1 час назад

      С Тебасом полностью согласен.Такого футболиста,как Месси,теперь придётся ждать не известно сколько,десять,тридцать,пятьдесят лет?Так что наслаждайтесь его игрой,пока он на поле,и внукам своим рассказывайте,что видели его воочию.
      Я помню Пеле на ЧМ-66; 70-г, футболист от бога,но Месси для меня посильнее будет,да простит меня Эдсон Арантис ду Насименту.

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