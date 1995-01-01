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    Девушка Роналду Родригес: «Способность Криштиану посвящать всего себя футболу просто невероятна»

    Джорджина Родригес, девушка форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, охарактеризовала португальца как преданного футболу спортсмена. По ходу карьеры он взял пять «Золотых мячей».

    «Криштиану стал моим мотиватором, источником вдохновения. Он настоящий спортсмен. Его способность посвящать всего себя футболу просто невероятна», – цитирует Родригес издание The Sun.

    • Роналду – действующий чемпион Европы.
    • Его «Ювентус» лидирует в Серии А.
    • Сегодня, в 22:00, Роналду проведет первый матч после карантинной паузы.

    Источник: The Sun

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3260

      Давид59 23 минуты назад

      Да его миллионы она любит

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