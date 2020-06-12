Девушка Роналду Родригес: «Способность Криштиану посвящать всего себя футболу просто невероятна»

Джорджина Родригес, девушка форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, охарактеризовала португальца как преданного футболу спортсмена. По ходу карьеры он взял пять «Золотых мячей».

«Криштиану стал моим мотиватором, источником вдохновения. Он настоящий спортсмен. Его способность посвящать всего себя футболу просто невероятна», – цитирует Родригес издание The Sun.