Луис Суарес полностью восстановился после травмы колена. Он пропустил пять месяцев

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сообщил, что он здоров и готов играть.

«После стольких усилий, жертв и работы меня наконец-то признали здоровым», – написал уругваец в твиттере.

В последний раз 33-летний футболист выходил на поле 9 января, то есть он пропустил пять месяцев.

Después de tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo ya por fin tengo el alta #siemprepositivo #esfuerzomaximo #focusfutureAfter so much effort, sacrifice and work I have finally registered alta #alwayspositive pic.twitter.com/piOWSJk39E