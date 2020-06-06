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    Луис Суарес полностью восстановился после травмы колена. Он пропустил пять месяцев

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сообщил, что он здоров и готов играть.

    «После стольких усилий, жертв и работы меня наконец-то признали здоровым», – написал уругваец в твиттере.

    В последний раз 33-летний футболист выходил на поле 9 января, то есть он пропустил пять месяцев.

    • Суарес восстанавливался после повреждения мениска правого колена.
    • В текущем сезоне форвард забил 14 голов и сделал 11 ассистов в 23 матчах.

    Источник: Твиттер Луиса Суареса

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10129

      Cules2013 3 минуты назад

      Похудел что-ли?) или кажется?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +347

      Proker 20 минут назад

      А зубы заточены?

      -1
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