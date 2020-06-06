Луис Суарес полностью восстановился после травмы колена. Он пропустил пять месяцев

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сообщил, что он здоров и готов играть.
«После стольких усилий, жертв и работы меня наконец-то признали здоровым», – написал уругваец в твиттере.
В последний раз 33-летний футболист выходил на поле 9 января, то есть он пропустил пять месяцев.
- Суарес восстанавливался после повреждения мениска правого колена.
- В текущем сезоне форвард забил 14 голов и сделал 11 ассистов в 23 матчах.
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Источник: Твиттер Луиса Суареса