Луис Суарес полностью восстановился после травмы колена. Он пропустил пять месяцев

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сообщил, что он здоров и готов играть.

«После стольких усилий, жертв и работы меня наконец-то признали здоровым», – написал уругваец в твиттере.

В последний раз 33-летний футболист выходил на поле 9 января, то есть он пропустил пять месяцев.

Суарес восстанавливался после повреждения мениска правого колена.

В текущем сезоне форвард забил 14 голов и сделал 11 ассистов в 23 матчах.