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    Де Лигт: «Роналду – лучший футболист поколения»

    Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт поделился мнением о своем одноклубнике Криштиану Роналду.

    «Роналду – лучший футболист своего поколения и отличный пример для подражания. Я всегда стараюсь становиться лучше, глядя на его игру, потому что даже на тренировках он работает с сумасшедшей интенсивностью. Начинаешь сомневаться, что ему действительно 35 лет», – сказал голландец.

    • Де Лигт перешел в «Ювентус» прошлым летом из «Аякса».
    • Роналду присоединился к туринскому клубу в 2018 году.
    • Менее чем за два сезона португалец забил 53 гола и сделал 14 ассистов в 75 матчах.

    Источник: Goal.com

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10129

      Cules2013 4 минуты назад

      Известная песня, спасибо, мы это же проходили: в Барсе все великим считают Месси, раньше в Реале, а теперь в Юве - Роналду. Будто бы бывает по-другому? Уж точно, не в интервью прессе, что увидит весь мир.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16940

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Роналду - само воплощение успешности. Тут не поспоришь.

      5
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      Рейтинг: +10129

      Cules2013 > DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      Дани Алвес

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