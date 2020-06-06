Де Лигт: «Роналду – лучший футболист поколения»

Защитник «Ювентуса» Матейс де Лигт поделился мнением о своем одноклубнике Криштиану Роналду.
«Роналду – лучший футболист своего поколения и отличный пример для подражания. Я всегда стараюсь становиться лучше, глядя на его игру, потому что даже на тренировках он работает с сумасшедшей интенсивностью. Начинаешь сомневаться, что ему действительно 35 лет», – сказал голландец.
- Де Лигт перешел в «Ювентус» прошлым летом из «Аякса».
- Роналду присоединился к туринскому клубу в 2018 году.
- Менее чем за два сезона португалец забил 53 гола и сделал 14 ассистов в 75 матчах.
Источник: Goal.com