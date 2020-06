Футболисты «Челси» почтили память Джорджа Флойда, встав на колено

Игроки «Челси» почтили память афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими.

Футболисты во время тренировки встали на одно колено в форме буквы H. «Довольно. Мы все люди. Вместе мы сильнее #BlackLivesMatter», – написал полузащитник «Челси» Лофтус-Чик в твиттере, выложив фото.

Игроки «Ливерпуля» почтили память Флойда, встав на колено

Enough is enough. We are all HUMANS. Together we are stronger. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/3cyRSrDxWM