Футболисты «Челси» почтили память Джорджа Флойда, встав на колено

Игроки «Челси» почтили память афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими.

Футболисты во время тренировки встали на одно колено в форме буквы H. «Довольно. Мы все люди. Вместе мы сильнее #BlackLivesMatter», – написал полузащитник «Челси» Лофтус-Чик в твиттере, выложив фото.

Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, зажав шею коленом.

В городах США проходят акции протеста против действий полиции.

Игроки «Ливерпуля» почтили память Флойда, встав на колено