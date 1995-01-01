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    Футболисты «Челси» почтили память Джорджа Флойда, встав на колено

    Игроки «Челси» почтили память афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими.

    Футболисты во время тренировки встали на одно колено в форме буквы H. «Довольно. Мы все люди. Вместе мы сильнее #BlackLivesMatter», – написал полузащитник «Челси» Лофтус-Чик в твиттере, выложив фото.

    • Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, зажав шею коленом.
    • В городах США проходят акции протеста против действий полиции.

    Игроки «Ливерпуля» почтили память Флойда, встав на колено

    Источник: твиттер Рубена Лофтус-Чика

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    Сегодня, 15:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +713

      Semenycch 2 часа назад

      Они почтили память одного американца? А почему они не вспомнили о миллионах сирийцев, иракцев, ливийцев, афганцев? Или все эти азиаты недолюди? К недолюдям скатились и украинцы...

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