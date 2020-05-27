Журналист Короткин: «Спартак» ведет поиски опорного полузащитника»

«Спартак» готовится к летнему трансферному окну и ведет поиски полузащитника. Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
«Спартаку» нужен опорный хавбек. Клуб занимается поисками в этом направлении. Также задумываются об усилении правого фланга обороны», – сказал инсайдер.
- Сейчас в команде два номинальных опорника: Алекс Крал и Наиль Умяров.
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
- Турнир планируют возобновить 21 июня.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.