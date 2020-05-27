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    Журналист Короткин: «Спартак» ведет поиски опорного полузащитника»

    «Спартак» готовится к летнему трансферному окну и ведет поиски полузащитника. Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    «Спартаку» нужен опорный хавбек. Клуб занимается поисками в этом направлении. Также задумываются об усилении правого фланга обороны», – сказал инсайдер.

    • Сейчас в команде два номинальных опорника: Алекс Крал и Наиль Умяров.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
    • Турнир планируют возобновить 21 июня.

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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    27.05.2020 19:19
    Комментарии11
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      Рейтинг: +118

      Puddle 4 часа назад

      Анонидзо!

      0
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      Рейтинг: +791

      Valeron2790 12 часов назад

      Ахаха, осенило спартачок, после того как п.р.о.е.б.а.л.и сезон. Крал действительно опорником может быть только номинально, отбор хуже среднего, физически тоже не тянет это амплуа. Это же надо было продать Фернандо и не купить ничего, хотя бы, похожего на него. В целом как и Зенит, продали Жулиано пару лет назад, до сих пор без плеймейкера, но состав спасает в целом.

      0
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      Рейтинг: +2465

      alarm 18 часов назад

      позор!

      0
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      Рейтинг: +4034

      Alekxei Z. 18 часов назад

      Бряхня

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22303

      oyabun 19 часов назад

      Ну у журналистов работа такая - слухи распускать. Кто то что то сказал..

      2
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      Рейтинг: +7991

      derrik2000 > oyabun 19 часов назад

      Ну, у Умярова и Крала на этой позиции как-то не получается.
      Умярова лучше, конечно, ближе к атаке использовать, как Гаврилов в своё время.
      А Крал...
      Хиленький он какой-то и пугается на поле не пойми от чего очень часто, судя по играм за Спартак.
      Из них - Крала и Умярова - опорники, конечно, никакие.
      От слова "СОВСЕМ".
      Нам бы кого-нибудь, как Фернандо раньше - атлетичного, мощного, видящего поле, с хорошей культурой дальнего паса и такого же удара...
      Только скоростного.

      2
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      Рейтинг: +22303

      oyabun > derrik2000 4 часа назад

      "..пугается на поле .." ))))) !!!

      0
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      Рейтинг: +1058

      Romio-xxx 19 часов назад

      Видимо на Крала кто то конкретно нацелился.И скорее всего из Англии.

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      Рейтинг: +7991

      derrik2000 > Romio-xxx 19 часов назад

      Найдут ХОРОШЕГО опорника - пусть едет.
      Жалеть о нём не буду.

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      Рейтинг: +791

      Valeron2790 > Romio-xxx 12 часов назад

      Ага, из Албании. Только тюлень, не видит, что Крал не опорник, он классический центральный пз, а с отбором у него слабенько.

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      Рейтинг: +669

      кто там 19 часов назад

      Ну ща Цорн притащит федунчику ноунейма чья стоимость 150к, а заплатят за него лямов 7)

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