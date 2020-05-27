Бундеслига. «Байер» крупно проиграл дома «Вольфсбургу»

В 28-м туре Бундеслиги «Байер» в домашнем матче проиграл «Вольфсбургу» со счетом 1:4. У гостей дважды отличился хорватский защитник Марин Понграчич, еще по мячу забили полузащитники Максимилиан Арнольд и Ренато Штеффен. Леверкузенцы сумели ответить только голом Юлиана Баумгартлингера.
«Байер» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Вольфсбург» идет шестым с 42 очками.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 28-й тур
Байер (Леверкузен) – «Вольфсбург» (Вольфсбург) – 1:4
Голы: 0:1 – Погранчич, 43; 0:2 – Арнольд, 64; 0:3 – Штеффен, 68; 0:4 – Погранчич, 75; 1:4 – Баумгартлингер, 86.
«Байер»: Градецки, Венделл, Вайзер (Баумгартлингер, 46), Тапсоба, Бендер (Драгович, 46), Хаверц, Беллараби (Вирц, 46), Амири, Арангис, Демирбай (Аларио, 65), Диаби (Бэйли,73).
«Вольфсбург»: Кастелс, Руссийон, Брукс (Кнохе, 82), Мбабу, Погранчич, Арнольд, Шлагер, Штеффен (Мармуш, 76), Вегхорст, Брекало (Гинчек, 65), Виктор.
Предупреждения: Демирбай, 31; Баумгартлингер, 64; Диаби, 67 – Виктор, 36; Арнольд, 64; Гинчек, 67; Кастелс, 71.