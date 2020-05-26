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Байер - Вольфсбург

26.05.2020, Вторник, 21:30 мск Трансляция: Матч ТВ Германия. Бундеслига, 28 тур Байер - Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2019/2020)
11 тур
10 ноября, воскресенье 17:30 Вольфсбург 0:2 Байер
Германия. Бундеслига (2018/2019)
19 тур
26 января, суббота 17:30 Вольфсбург 0:3 Байер
2 тур
1 сентября, суббота 16:30 Байер 1:3 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2017/2018)
25 тур
3 марта, суббота 17:30 Вольфсбург 1:2 Байер
8 тур
15 октября, воскресенье 16:30 Байер 2:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2016/2017)
26 тур
2 апреля, воскресенье 18:30 Байер 3:3 Вольфсбург
9 тур
29 октября, суббота 16:30 Вольфсбург 1:2 Байер
Германия. Бундеслига (2015/2016)
28 тур
1 апреля, пятница 21:30 Байер 3:0 Вольфсбург
11 тур
31 октября, суббота 20:30 Вольфсбург 2:1 Байер
Германия. Бундеслига (2014/2015)
21 тур
14 февраля, суббота 17:30 Байер 4:5 Вольфсбург
4 тур
21 сентября, воскресенье 17:30 Вольфсбург 4:1 Байер
Германия. Бундеслига (2013/2014)
22 тур
22 февраля, суббота 21:30 Вольфсбург 3:1 Байер
5 тур
14 сентября, суббота 17:30 Байер 3:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
28 тур
6 апреля, суббота 17:30 Байер 1:1 Вольфсбург
11 тур
11 ноября, воскресенье 18:30 Вольфсбург 3:1 Байер
Германия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
19 декабря, среда 22:00 Вольфсбург 2:1 Байер
Германия. Бундеслига (2011/2012)
25 тур
10 марта, суббота 18:30 Вольфсбург 3:2 Байер
8 тур
1 октября, суббота 17:30 Байер 3:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
25 тур
5 марта, суббота 20:30 Байер 3:0 Вольфсбург
8 тур
16 октября, суббота 20:30 Вольфсбург 2:3 Байер
Германия. Бундеслига (2009/2010)
22 тур
13 февраля, суббота 17:30 Байер 2:1 Вольфсбург
5 тур
12 сентября, суббота 17:30 Вольфсбург 2:3 Байер
Германия. Бундеслига (2008/2009)
28 тур
18 апреля, суббота 17:30 Вольфсбург 2:1 Байер
11 тур
31 октября, пятница 22:30 Байер 2:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2007/2008)
30 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Байер 2:2 Вольфсбург
13 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Вольфсбург 1:2 Байер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 26 4 4 100:32 +68 82
2. Боруссия Д 34 21 6 7 84:41 +43 69
3. РБ Лейпциг 34 18 12 4 81:37 +44 66
4. Боруссия М 34 20 5 9 66:40 +26 65
5. Байер 34 19 6 9 61:44 +17 63
6. Хоффенхайм 34 15 7 12 53:53 0 52
7. Вольфсбург 34 13 10 11 48:46 +2 49
8. Фрайбург 34 13 9 12 48:47 +1 48
9. Айнтрахт Ф 34 13 6 15 59:60 -1 45
10. Герта 34 11 8 15 48:59 -11 41
11. Унион 34 12 5 17 41:58 -17 41
12. Шальке-04 34 9 12 13 38:58 -20 39
13. Майнц 34 11 4 19 44:65 -21 37
14. Кельн 34 10 6 18 51:69 -18 36
15. Аугсбург 34 9 9 16 45:63 -18 36
16. Вердер 34 8 7 19 42:69 -27 31
17. Фортуна 34 6 12 16 36:67 -31 30
18. Падерборн 34 4 8 22 37:74 -37 20
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