Виллаш-Боаш решил остаться в «Марселе»

Андре Виллаш-Боаш продолжит тренировать «Марсель» в следующем сезоне.

«Я очень счастлив в «Марселе» и хочу принять участие с командой в Лиге чемпионов. Мне важно понимать экономическую ситуацию в нашем проекте. От этого зависит, будут ли у тренера подходящие условия для работы», – сказал португальский специалист.