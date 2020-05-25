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    Виллаш-Боаш решил остаться в «Марселе»

    Андре Виллаш-Боаш продолжит тренировать «Марсель» в следующем сезоне.

    «Я очень счастлив в «Марселе» и хочу принять участие с командой в Лиге чемпионов. Мне важно понимать экономическую ситуацию в нашем проекте. От этого зависит, будут ли у тренера подходящие условия для работы», – сказал португальский специалист.

    • «Марсель» финишировал вторым в сезоне Лиги 1, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
    • Контракт Виллаш-Боаша с клубом рассчитан до июня 2021 года.
    • По информации L’Equipe, подписывать новое соглашение с провансальцами тренер отказался.

    Источник: RMC Sport

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    25.05.2020 23:19
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