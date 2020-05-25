Виллаш-Боаш решил остаться в «Марселе»

Андре Виллаш-Боаш продолжит тренировать «Марсель» в следующем сезоне.
«Я очень счастлив в «Марселе» и хочу принять участие с командой в Лиге чемпионов. Мне важно понимать экономическую ситуацию в нашем проекте. От этого зависит, будут ли у тренера подходящие условия для работы», – сказал португальский специалист.
- «Марсель» финишировал вторым в сезоне Лиги 1, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
- Контракт Виллаш-Боаша с клубом рассчитан до июня 2021 года.
- По информации L’Equipe, подписывать новое соглашение с провансальцами тренер отказался.
Источник: RMC Sport