Черышев – о возобновлении РПЛ: «Это отличные новости! Люди очень соскучились по футболу»

Вингер «Валенсии» Денис Черышев рад, что сезон в РПЛ в скором времени возобновится.

«В курсе, что в России скоро возобновится чемпионат – это отличные новости! Люди очень соскучились по футболу. Да, пока они не попадут на трибуны, но пока важно потерпеть. За любимую команду хочется переживать даже на дистанции», – сказал Черышев.