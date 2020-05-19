УЕФА хочет провести в Лиге чемпионов финал четырех

Рабочая группа УЕФА, в которую входят представители ECA и футбольных лиг Европы, склоняется к варианту проведения в еврокубках текущего сезона финала четырех, сообщает AS.

Планируется провести только по одному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов, после чего финал четырех состоится в Стамбуле. По подобной схеме в УЕФА собираются завершить Лигу Европы.

По этой информации, Лига Европы возобновится с 6 августа, а матчи 1/4 финала Лиги чемпионов – с 8 августа. Планируется, что эти финалы четырех пройдут в тех же городах, где намечены финалы обоих еврокубков, – Стамбуле и Гданьске.

AS: победителей еврокубков могут определить в формате финала четырех