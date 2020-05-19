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    УЕФА хочет провести в Лиге чемпионов финал четырех

    Рабочая группа УЕФА, в которую входят представители ECA и футбольных лиг Европы, склоняется к варианту проведения в еврокубках текущего сезона финала четырех, сообщает AS.

    Планируется провести только по одному матчу 1/4 финала Лиги чемпионов, после чего финал четырех состоится в Стамбуле. По подобной схеме в УЕФА собираются завершить Лигу Европы.

    По этой информации, Лига Европы возобновится с 6 августа, а матчи 1/4 финала Лиги чемпионов – с 8 августа. Планируется, что эти финалы четырех пройдут в тех же городах, где намечены финалы обоих еврокубков, – Стамбуле и Гданьске.

    AS: победителей еврокубков могут определить в формате финала четырех

    Источник: AS

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +452

      АКМ-74У 1 час назад

      Спартак с Зенитом в финале будут играть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9588

      DeStar 1 час назад

      Так ведь в 1/4 не все прошли , реал с сити не отыграл к примеру ) или по результату одного матча посчитают ?)

      1
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