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  • AS: победителей еврокубков могут определить в формате финала четырех

AS: победителей еврокубков могут определить в формате финала четырех

15 марта 2020, 13:40
3

УЕФА рассматривает вариант проведения в еврокубках текущего сезона финала четырех, который позволит ускорить завершение турниров. Сейчас они приостановлены из-за коронавируса.

Вышедшие в полуфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы съедутся в один город, где в течение недели разыграют 1/2 финала и финал.

Планируется, что эти финалы четырех пройдут в тех же городах, где намечены финалы обоих еврокубков, – Стамбуле и Гданьске.

  • Есть вероятность, что евросезон вовсе не будет доигран и матчи вернутся только осенью.
  • Все топ-пять лиг Европы также приостановлены.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.

Источник: AS
Лига Европы Лига чемпионов
Комментарии (3)
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Аристократ Олжик
1584270010
Мысль о плей-офф в одном городе, неплохая мысль . . . Особенно порадуются турки и поляки, пускай 4-5 дней, но сколько бабла заработать успеют, за эти дни
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Saracen Jr
1584278986
бессмысленно. приедут болелы - а коронавирус же никуда не делся. а без приезжих болел выгодно только хозяевам, и вряд ли какие нить крубы захотят ехать за просто так. бред корочи
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Hektor 84
1584292128
Так жо формата финала четырех надо еще 1/8 доиграть, а потом 1/4.. Короче бред. В итоге и так четыре команды выходят.
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