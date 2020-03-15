AS: победителей еврокубков могут определить в формате финала четырех

УЕФА рассматривает вариант проведения в еврокубках текущего сезона финала четырех, который позволит ускорить завершение турниров. Сейчас они приостановлены из-за коронавируса.
Вышедшие в полуфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы съедутся в один город, где в течение недели разыграют 1/2 финала и финал.
Планируется, что эти финалы четырех пройдут в тех же городах, где намечены финалы обоих еврокубков, – Стамбуле и Гданьске.
- Есть вероятность, что евросезон вовсе не будет доигран и матчи вернутся только осенью.
- Все топ-пять лиг Европы также приостановлены.
- По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
Источник: AS