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    AS: победителей еврокубков могут определить в формате финала четырех

    УЕФА рассматривает вариант проведения в еврокубках текущего сезона финала четырех, который позволит ускорить завершение турниров. Сейчас они приостановлены из-за коронавируса.

    Вышедшие в полуфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы съедутся в один город, где в течение недели разыграют 1/2 финала и финал.

    Планируется, что эти финалы четырех пройдут в тех же городах, где намечены финалы обоих еврокубков, – Стамбуле и Гданьске.

    • Есть вероятность, что евросезон вовсе не будет доигран и матчи вернутся только осенью.
    • Все топ-пять лиг Европы также приостановлены.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.

    Источник: AS

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    Сегодня, 13:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1556

      Hektor 84 38 минут назад

      Так жо формата финала четырех надо еще 1/8 доиграть, а потом 1/4.. Короче бред. В итоге и так четыре команды выходят.

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      Рейтинг: +2214

      SarJr 4 часа назад

      бессмысленно. приедут болелы - а коронавирус же никуда не делся. а без приезжих болел выгодно только хозяевам, и вряд ли какие нить крубы захотят ехать за просто так. бред корочи

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      Рейтинг: +2068

      Аристократ Олжик 6 часов назад

      Мысль о плей-офф в одном городе, неплохая мысль . . . Особенно порадуются турки и поляки, пускай 4-5 дней, но сколько бабла заработать успеют, за эти дни

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