Главные новости дня. Фарфан заразился коронавирусом, Лаксальт может перейти в РПЛ

Семин – о своем будущем: «Конечно, я не уйду на пенсию».

Кьеллини – об Артуро Видале: «Алкоголь был его слабым местом».

«Чемпионат»: «Краснодар», «Ростов» и «Ротор» хотят подписать Кверквелию.

Сезон Серии А могут доиграть в формате плей-офф.

«Краснодар», «Локомотив» и «Динамо» поборются за защитника «Метца» Фофана.

«Матч ТВ»: «Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ.

Sport24: «Зенит» контактировал с «Шальке» по трансферу Кабака.

У Фарфана – коронавирус.

Ди Марцио: «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» интересуются полузащитником «Милана» Лаксальтом.