Витсель – после разгрома «Шальке» со счетом 4:0: «Счет – в названии»

Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Аксель Витсель оставил пост в твиттере после победы в 26-м туре Бундеслиги против «Шальке-04» (4:0). Бельгиец обратил внимание на название соперника.

«Счет – в названии. «Шальке» 0:4», – написал бывший полузащитник «Зенита» в социальной сети.

The scoreline is in the nameSchalke 0-4