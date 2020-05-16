Витсель – после разгрома «Шальке» со счетом 4:0: «Счет – в названии»

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Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Аксель Витсель оставил пост в твиттере после победы в 26-м туре Бундеслиги против «Шальке-04» (4:0). Бельгиец обратил внимание на название соперника.
«Счет – в названии. «Шальке» 0:4», – написал бывший полузащитник «Зенита» в социальной сети.
- «Боруссия» идет в лиге на втором месте.
- Это был первый с марта тур чемпионата Германии.
- В течение матча игроки соблюдали меры предосторожности.
The scoreline is in the nameSchalke 0-4— Axel Witsel (@axelwitsel28) May 16, 2020