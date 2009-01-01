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    «Матч ТВ» договорился с УЕФА о трансляции еврокубков до 2024 года

    «Газпром-медиа» продлил договор с УЕФА на показ матчей футбольных еврокубков на территории России.

    Соглашение включает право на трансляции на телеканале «Матч ТВ» встреч Лиги чемпионов, Лиги Европы и нового турнира УЕФА — Лиги конференций, запуск которого намечен на сезон-2021/22. Новый контракт будет действовать до конца сезона-2023/24.

    «Мы вместе с нашими многочисленными зрителями, любителями футбола всех возрастов, рады, что «Матч ТВ» продолжит показывать главные матчи турниров под эгидой УЕФА сезонов 2021-24 годов. За годы сотрудничества мы стали надежным партнером УЕФА, благодаря чему наши зрители могут наслаждаться самым красивым, ярким, фантастическим футбольным зрелищем. Новое соглашение — не только подтверждение доверительных отношений между холдингом и УЕФА, но и возможность вывести их на новый уровень. Мы продолжим показывать еврокубки максимально широкой аудитории в России, мы в этом заинтересованы и задействуем для этого все свои ресурсы», – сказал гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров.

    «Матч ТВ» купил права на показ чемпионата и Кубка Белоруссии

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:23
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1836

      giluxa1963 1 час назад

      лучше бы свой чемпионат транслировали а то чемпионаты других стран легче посмотреть

      0
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      Рейтинг: +1093

      Romantic2010 1 час назад

      А газпром в свою очередь договорился с уефа об обязательном участии зенита в плей оф лиги чемпионов.

      -1
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      Рейтинг: +976

      Cleaner 1 час назад

      Хоть одна приятная новость за всю эту весну.

      0
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