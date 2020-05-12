«Матч ТВ» договорился с УЕФА о трансляции еврокубков до 2024 года

«Газпром-медиа» продлил договор с УЕФА на показ матчей футбольных еврокубков на территории России.

Соглашение включает право на трансляции на телеканале «Матч ТВ» встреч Лиги чемпионов, Лиги Европы и нового турнира УЕФА — Лиги конференций, запуск которого намечен на сезон-2021/22. Новый контракт будет действовать до конца сезона-2023/24.

«Мы вместе с нашими многочисленными зрителями, любителями футбола всех возрастов, рады, что «Матч ТВ» продолжит показывать главные матчи турниров под эгидой УЕФА сезонов 2021-24 годов. За годы сотрудничества мы стали надежным партнером УЕФА, благодаря чему наши зрители могут наслаждаться самым красивым, ярким, фантастическим футбольным зрелищем. Новое соглашение — не только подтверждение доверительных отношений между холдингом и УЕФА, но и возможность вывести их на новый уровень. Мы продолжим показывать еврокубки максимально широкой аудитории в России, мы в этом заинтересованы и задействуем для этого все свои ресурсы», – сказал гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров.

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