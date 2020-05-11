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    Куртуа: «Никогда не говорил, что «Реал» нужно досрочно объявить чемпионом Испании»

    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о возможной отмене чемпионата Испании.

    «Чемпионат должен быть сыгран полностью. Чемпионом становятся после проведения всех матчей. Будет несправедливо, если кому-то досрочно дадут титул. Можно понять случай «Ливерпуля», их отрыв слишком велик.

    Я никогда не говорил, что «Реал» нужно досрочно объявить чемпионом. Мы были в хорошей форме, чтобы выиграть чемпионат, хоть и проиграли «Бетису».

    Мы отлично себя чувствуем, весь «Реал» в сборе и все готовы к возобновлению сезона.

    Я уверен в команде, и так будет всегда – до моей последней игры за «Реал».

    Сейчас все будет иначе: пустые трибуны, строгие правила... Но мы будем бороться до конца», – заявил бельгиец.

    • В испанском национальном первенстве осталось провести 11 туров.
    • Чемпионат приостановлен с 8 марта.
    • В турнирной таблице лидирует «Барселона», отставание «Реала» – два очка.

    Источник: AS

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