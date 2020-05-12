Куртуа: «Никогда не говорил, что «Реал» нужно досрочно объявить чемпионом Испании»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о возможной отмене чемпионата Испании.

«Чемпионат должен быть сыгран полностью. Чемпионом становятся после проведения всех матчей. Будет несправедливо, если кому-то досрочно дадут титул. Можно понять случай «Ливерпуля», их отрыв слишком велик.

Я никогда не говорил, что «Реал» нужно досрочно объявить чемпионом. Мы были в хорошей форме, чтобы выиграть чемпионат, хоть и проиграли «Бетису».

Мы отлично себя чувствуем, весь «Реал» в сборе и все готовы к возобновлению сезона.

Я уверен в команде, и так будет всегда – до моей последней игры за «Реал».

Сейчас все будет иначе: пустые трибуны, строгие правила... Но мы будем бороться до конца», – заявил бельгиец.