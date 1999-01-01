«Барселона»: «Можем продать название «Камп Ноу» на ближайшие 25 лет»

Могу продать своё имя лет на 5 с возможным продлением.Могу носить имя Матч ТВ,Фонбет и прочих
Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер не исключил, что стадион «Камп Ноу» в течение ближайших десятилетий будет носить коммерческое название. Никогда ранее клуб не продавал наименование своей арены.
«К соглашению о продаже названия стадиона может добавиться еще 25 лет. Доход от первого года направим на борьбу с коронавирусом, доход от следующих 25 лет будет коммерческим. Почему нет?» – сказал Кардонер.
- Покупатель названия стадиона еще не назван.
- «Барселона» идет в Примере первой.
- Из-за коронавируса по всему миру умерло более 250000 человек.