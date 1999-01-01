Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    «Барселона»: «Можем продать название «Камп Ноу» на ближайшие 25 лет»

    Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер не исключил, что стадион «Камп Ноу» в течение ближайших десятилетий будет носить коммерческое название. Никогда ранее клуб не продавал наименование своей арены.

    «К соглашению о продаже названия стадиона может добавиться еще 25 лет. Доход от первого года направим на борьбу с коронавирусом, доход от следующих 25 лет будет коммерческим. Почему нет?» – сказал Кардонер.

    • Покупатель названия стадиона еще не назван.
    • «Барселона» идет в Примере первой.
    • Из-за коронавируса по всему миру умерло более 250000 человек.

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +298

      Armani nn 18 минут назад

      Могу продать своё имя лет на 5 с возможным продлением.Могу носить имя Матч ТВ,Фонбет и прочих

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98836
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76509
    #5
    insider_retro
    66024
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru